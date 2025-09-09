Ir jeigu pastarieji norėjo pakalbėti su ryškiausia Lietuvos rinktinės žvaigžde Jonu Valančiūnu ir jo būsimą susidūrimą su vienu geriausių krepšininkų pasaulyje Graikijos lyderiu Gianniu Antetokounmpo, tai kitas trokštamas pašnekovas buvo ne iš Rimo Kurtinaičio dvyliktuko.
Margiris Normantas buvo kaip tik baigęs savo interviu, o į jo vietą jau stojo Ąžuolas Tubelis, paskutinius žodžius jau ištarė ir J.Valančiūnas, kai specialiai pokalbiam skirtoje zonoje pasirodė ir legendiniais 1992-ųjų Barselonos žaidynių įkvėptais „Grateful Dead“ marškinėliais apsivilkęs Linas Kleiza.
Prie Graikijos žurnalistų jis priėjo su plačia šypsena.
„Graikija man rimuojasi su „Olympiakos“. Ten turėjau labai gerus laiką, geri atsiminimai. Myliu šią šalį, sirgalius, komandą. Tai buvo ypatingas laikas mano gyvenime“, – apie sentimentus kalbėjo 2009–2010 metų sezoną Graikijoje rungtyniavęs Lietuvos vyrų rinktinės vadovas.
L.Kleiza „Olympiakos“ klube buvo ypač ryškus ir jo pavardę net ir po tiek metų gerai atsimena ne tik žurnalistai, bet ir sirgaliai.
Kai kurie galėtų atsiminti ir dar iš 2007 metų Europos krepšinio čempionato. Kovoje dėl bronzos Lietuvos rinktinė 78:69 nugalėjo Graikijos krepšininkus.
L.Kleiza tada pelnė 6 taškus, atkovojo 8 kamuolius. Šioje komandoje žaidė ir Rimantas Kaukėnas, Jonas Mačiulis, broliai Lavrinovičiai, Ramūnas Šiškauskas bei Šarūnas Jasikevičius.
Graikų komandoje kovojo dabartinis rinktinės treneris Vassilis Spanoulis.
Primintas apie tokį faktą L.Kleiza nusijuokė ir lyginti komandų ar bandyti krapštyti senų žaizdų nenorėjo: „Tai buvo labai seniai. Labai seniai.“
Netrukus jis prakalbo ir apie Šarūno Jasikevičiaus galimybes užimti Lietuvos rinktinės trenerio postą. Graikų dievaitis V.Spanoulis jau yra tai padaręs, tad patys graikai domėjosi, kada ateis Šaro eilė.
„Tikrai vieną dieną. Dabar turime nuostabų trenerį. Šaras neskubės. Dabar jis po sunkių sezonų mėgaujasi savo šeima, bet manau, kad vieną dieną jis taps rinktinės treneriu“, – sakė L.Kleiza.
Kalbėdamas apie V.Spanoulį jis priminė ir šių metų Eurolygos „Final Four“ finalą.
V.Spanoulio „Monaco“ 70:81 nusileido Š.Jasikevičiaus Stambulo „Fenerbahce“.
„Jis buvo ypatingas žaidėjas ir dabar yra puikus treneris. Eurolygos finale pralaimėjo geriausiam treneriui Europoje Šarui. Tai buvo didelė kova. Jis turėjo gerą komandą, pateko į finalą. Jis vis dar yra jaunas treneris ilgame kelyje, – kalbėjo L.Kleiza. – Šarui prireikė daug laiko, jis turėjo patekti į daug „Final Four“ etapų, kad jį laimėtų. Eurolygoje laimėti sunku. Tad jo ateitis – šviesi. Šie žaidėjai tapo labai gerais treneriais.“
Kalbėdamas apie darbą Lietuvos rinktinėje L.Kleiza pabrėžė, kad mėgaujasi buvimu rinktinėje, kurioje būti „visada didelė garbė ir visada smagu.“
Čia jis pabrėžė, kad Lietuvos rinktinę „bandome sugrąžinti į pergalių kelią, o kalnas priešakyje – status“.
Būtent vienas tų kalnų ir yra Graikijos rinktinė. Pastaroji aštuntfinalyje 84:79 nugalėjo Izraelio krepšininkus, tačiau rezultatas neatspindi kelių svarbių momentų.
Visų pirma – iki šiol 45 procentų taiklumu tritaškius mėtę graikai šįkart pataikė vos 4 iš 25. Jie pataikė 6 baudų metimus iš 12. Tačiau dominavo po krepšiais – atkovojo 45 kamuolius, o 18 jų – puolime.
„Sunki kova. Turite nuostabią komandą, superžvaigždę, vieną geriausių žaidėjų pasaulyje. Tai mums – didelis iššūkis. Mėginsime parodyti, ką galime – žaisti kietai, sunkiai dirbti ir pažiūrėsime, kur tai nuves. Tikrai turite nuostabią komandą, – kalbėjo L.Kleiza, nesileidęs į pokalbius apie tai, kokias taktikas ruošia lietuviai. – Įdedame daug darbo ir kartais kai įdedi daug darbo, krepšinio dievai tave apdovanoja. Mes žaidžiame rungtynes po rungtynių, vyrukai aikštėje atiduoda viską. Turnyras mums metė iššūkių, tačiau mes jaučiamės gerai ir esame pasiruošę kovoti.“
Lietuviai neatskleidžia, kokių vingrybių imsis, tačiau aišku viena – reikės stabdyti Graikijos rinktinę ant savo pečių nešantį vieną geriausių krepšininkų pasaulyje Gianntį Antetokounmpo.
30 metų 211 cm ūgio „Milwaukee Bucks“ megažvaigždė vidutiniškai renka po 30 taškų, atkovoja po 9,8 kamuolio ir renka po 33,5 naudingumo balo.
„Pamatysime, – paklaustas, kaip stabdyti G.Antetokounmpo, sakė L.Kleiza. – Tikiuosi, kad jis turės blogas rungtynes. Gali tik to tikėtis. Stengsimės, kiek galime, bet yra priežastis, kodėl jis yra MVP. Kaip tai gali sustabdyti?“
Europos čempionato ketvirtfinaliai
Antradienis
17 val. Turkija – Lenkija
21 val. Lietuva – Graikija
Trečiadienis
17 val. Suomija – Sakartvelas
21 val. Vokietija – Slovėnija
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
Linas KleizaPirėjo OlympiakosŠarūnas Jasikevičius
