Į ketvirtfinalį prieš Turkiją žengiantis Lenkijos ekipos strategas: „Šiam etapui reikėjo ruoštis anksčiau, nei jis atėjo“

Lenkija vėl pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį. Po įspūdingo pasirodymo grupių etape namuose Katovicuose, I.Miličičiaus vadovaujama komanda Rygoje nugalėjo staiga lyderį ketvirtame kėlinyje praradusią Bosniją ir Hercegoviną ir užsitikrino vietą tarp aštuonių geriausių 2025 m. Europos čempionato komandų.
I.Miličičius didžiuojasi savo komanda, kuri antrą kartą iš eilės pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį.
„Didžiuojuosi ekipa, ypač todėl, kad esame šiame elitiniame aštuntuke antrą kartą iš eilės. Nedaug komandų galėjo pakartoti šį rezultatą, pažiūrėkite į turnyrų statistiką. Tai yra tiesiog įrodymas mūsų kokybiško darbo: tiek Lenkijos žaidėjų, tiek ir federacijos“, – sakė I.Miličičius.
Apmąstydamas laukiantį iššūkį – lenkų akistatą su favorito etiketę turinčia Turkija, Lenkijos treneris pabrėžė pasiruošimo svarbą.
„Nesitikiu nieko netikėto – reikia įrodyti savo vertę vėl ir vėl. Šis turnyras, ypač atkrintamosios varžybos, yra etapas, kuriam reikėjo ruoštis kur kas anksčiau, nei jis atėjo.
Akivaizdu, kad pasitaiko traumų, būna situacijų, kai kažkas būna itin stiprus arba ne, bet visi turi būti pasirengę iš anksto pasirengę kovai, kad šiame turnyre pasisektų. Negalima pasikliauti vien kokybe, reikia ir pasirengimo“.
Žvelgdamas į ketvirtfinalio rungtynes su Turkija, I.Miličičius pripažino varžovų jėgą.
„Turkija yra labai stipri komanda, su labai stipria sudėtimi. Manau, tai geriausia Turkijos komanda per daugelį metų, ir visi komplimentai treneriui Atamanui už tai, kad jis atvedė saviškius į geriausiųjų aštuntuką“, – užbaigė savo mintis Lenkijos treneris.