„Tikrai nesakysiu. Nesakysiu. Paslaptis“, – juokėsi Lietuvos rinktinės žvaigždė.
Žinoma, tai nebuvo piktas juokas, o atvirkščiai – JV šiltai bendravo su jį apsupusiu būriu graikų. Jie irgi gerai suprato, kad lietuviai nepradės pasakoti savo taktinių sumanymų, kokių tikrai turi.
Lygiai taip pat su lietuviais kalbėdamas Margiris Normantas stengėsi kai kurias temas apeiti aplink, kad nepasakytų, ką sugalvojo Rimas Kurtinaitis.
Lietuvos rinktinė su Graikijos krepšininkais susitiks antradienį 21 valandą. Tada ir paaiškės, kas ką kam sugalvojo.
„Tai tritaškius mėtanti komanda. Jie turi daug patirties, labai patyrusį žaidėją, kuris puikiai žino, kaip žaisti tokias rungtynes. Turime nedaryti klaidų, neleisti jiems mesti lengvų taškų ir gerai dirbti gynyboje“, – apie Graikijos rinktinę už G.Antetokounmpo ribų kalbėjo J.Valančiūnas.
Graikai Rygoje kalbėdami apie lietuvius vis prisimena faktą, kad Lietuvos rinktinė dar B grupėje Tamperėje prarado pagrindinį įžaidėją Roką Jokubaitį, tačiau aštuntfinalio rungtynėse su Latvija (88:79) visų dėmesį atkreipė fantastiškai sužaidęs Arnas Velička, pelnęs 21 tašką, atlikęs 11 rezultatyvių perdavimų ir surinkęs 23 naudingumo balus.
„Mums reikia tokio paties jo žaidimo arba netgi geresniu. Mūsų stiprybė – komanda, komandinis krepšinis. Visi žinome, ką turime padaryti, kokie mūsų vaidmenys. Turime eiti ir žaisti kaip komanda, palaikyti vienas kitą, žaisti kietai visas 40 minučių“, – sakė J.Valančiūnas.
Europos čempionato ketvirtfinaliai
Antradienis
17 val. Turkija – Lenkija
21 val. Lietuva – Graikija
Trečiadienis
17 val. Suomija – Sakartvelas
21 val. Vokietija – Slovėnija
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
Jonas ValančiūnasGiannis AntetokounmpoGraikijos krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių