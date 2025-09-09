J. Valančiūnas prieš G. Antetokounmpo: kaip jų dvikovos klostėsi NBA?

Graikų portalas „Gazzetta“ pasitelkė „Hudl Instat“ duomenis ir pažiūrėjo, kaip sekėsi tiek J.Valančiūnui, tiek G.Antetokounmpo, kai jie buvo tiesioginiai vienas kito oponentai NBA aikštėje, t.y. dengė vienas kitą.
Reguliariajame NBA sezone vienas prieš kitą abiejų rinktinių simboliai yra susitikę 25 kartus. Įdomu tai, kad 14 pergalių tarpusavio mačuose pasiekė būtent J.Valančiūnas. Atkrintamosiose situacija panaši – iš šešių dvikovų keturias laimėjo lietuvio atstovaujamos komandos.
Lietuvio statistika žaidžiant prieš G.Antetokounmpo yra netgi šiek tiek geresnė nei jo karjeros vidurkiai stipriausiose planetos lygoje: 14,2 taško ir 9,5 atkovoto kamuolio rungtynėse prieš graiką palyginius su 13,1 taško ir 9,3 atkovoto kamuolio karjeros vidurkiais.
Tuo tarpu 30-mečio graiko statistika žaidžiant prieš J.Valančiūno atstovaujamas komandas buvo žemesnė už karjeros vidurkius: 23,3 taško, 9,2 atkovoto kamuolio ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo skaičiai palyginius su 23,9 taško, 9,9 atkovoto kamuolio ir 5 rezultatyvių perdavimų karjeros vidurkiais.
Jonas prieš Giannį
Situacija visgi keičiasi, jei pažiūrėsime į situacijas, kai tiek J.Valančiūnas, tiek G.Antetokounmpo buvo tiesioginiai vienas kito oponentai aikštelėje.
Pažvelgus į rezultatus nepamatysi ko nors įstabaus – Giannis puola prieš Joną geriau nei Jonas prieš Giannį.
Tiesiogiai dengiamas G.Antetokounmpo mūsų rinktinės kapitonas pataikė 10 metimų iš 26 bandymų (38,5%). 20 iš šių bandymų – baudos aikštelėje po krepšiu (7/20, 35%).
J.Valančiūnas prieš graikų superžvaigždę penkis kartus žaidė poste, iš jų buvo sėkmingi du kartai (40%). Taip pat 2 iš 5 kartų Jonas sėkmingai užbaigė atakas ir žaisdamas du prieš du su nusileidimu (angl. pick and roll).
Tiesiogiai dengiamas Giannio J.Valančiūnas metė du tritaškius, iš jų pataikė vieną. Vienintelis tolimas dvitaškis nepasiekė tikslo.
Giannis prieš Joną
Tuo tarpu G.Antetokounmpo skaičiai prieš J.Valančiūną yra kur kas geresni – jis krepšį prieš lietuvį atakuoja 58% tikslumu (29/50).
Net 28 iš šių metimų buvo atlikti baudos aikštelėje šalia krepšio – ten G.Antetokounmpo ir tikslesnis (28/45, 62,2%).
Jeigu anksčiau Graikijos rinktinėje Gianniui buvo leidžiama mesti iš toliau, šiemet vienas geriausių pasaulio krepšininkų tuo nepiktnaudžiauja ir iki šiol yra atlikęs viso labo tris tritaškius ir pataikęs vieną.
Prieš J.Valančiūną NBA lygoje G.Antetokounmpo nemetė nė vieno tritaškio. Vietoje to jis atliko penkis tolimesnius dvitaškius iš vidutinio nuotolio ir pataikė vos vieną.
Lietuvos ir Graikijos dvikova Europos krepšinio čempionato ketvirtifinalyje žiūrovų laukia jau šį vakarą 21:00 val.
Jonas ValančiūnasGiannis AntetokounmpoGraikijos krepšinio rinktinė
