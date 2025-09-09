Senojo žemyno pirmenybėse kol kas staigmenų tikrai netrūksta.
Pirmoji jų buvo užfiksuota dar grupių etape, kai čempionės titulą ginanti Ispanijos rinktinė liko už Rygoje vykstančių atkrintamųjų varžybų borto.
Veiksmui persikėlus į Latvijos sostinę krepšinio dievai ir toliau tęsė savo pokštus – jau aštuntfinalio etape lagaminus turėjo susikrauti bene viso turnyro favorite laikyta Serbija bei apie medalius svajojusi Prancūzija.
Serbai šeštadienį vykusiame aštuntfinalyje 86:92 nusileido Suomijai, o prancūzai 70:80 turėjo pripažinti kartvelų pranašumą.
Šie netikėti rezultatai atkreipė ir kitų čempionate dalyvaujančių komandų žaidėjų dėmesį, tiesa, krepšininkai pridūrė – staigmenos yra neatsiejama šio turnyro dalis.
„Nepasakyčiau, kad buvau labai sustebintas (Suomijos pergale prieš Serbiją). Prieš suomius mes žaidėme dvejas rungtynes pasirengimo ciklo metu. Ne vienam buvau sakęs – jie (suomiai) gali būti šio čempionato „tamsusis arkliukas“.
Taip, nedidelė staigmena, nes tai yra Serbija, kuri yra neįtikėtina komanda. Bet tai buvo vienas iš tų dalykų (pralaimėjimas), kurio galėjai laukti, stebėjau visas jų rungtynes. Toks čempionatas – visko gali nutikti“, – portalui Lrytas samprotavo bene ryškiausia Lenkijos rinktinės žvaigždė Jordanas Loydas.
Tuo metu į ketvirtfinalį žengusios Slovėnijos krepšininkas Alenas Omičius nesistebėjo tokiais aštuntfinalių rezultatais.
„Tai – vienerios rungtynės, visko nutinka. Ispanijos nebėra, Serbijos nebėra, Prancūzijos nebėra. Visi dabar moka žaisti krepšinį, visi žino, kaip reikia žaisti krepšinį.
Kai ateini su gera energija, tinkamu nusiteikimu – gali nutikti bet kas“, – kalbėjo jis.
Apie čempionate lyderių patiriamą spaudimą mąstė kitas Lenkijos nacionalinės komandos žaidėjas bei kapitonas Mateuszas Ponitka.
„Neslėpsiu, šių rungtynių nemačiau, peržiūrėjau tik pirmąją pusę, ėjau miegoti. Jaučiuosi truputėlį sergantis, visą naktį beprotiškai prakaitavau. Nemačiau rungtynių, nes tiesiog tam neturėjau energijos.
Be žinote, aš viską puikiai suprantu, suprantu, koks favoritams yra jaučiamas spaudimas. Serbija yra krepšinio šalis – daug spaudimo. Jie turi nuostabius žaidėjus, bet toks turnyras, stebuklai ir netikėtumai nutinka. Tą žinome labai gerai.
Apmaudas jiems ir didžiuliai sveikinimai Suomijai, jie sužaidė nuostabias rungtynes, turime tai pripažinti“, – šyptelėjo 32-ejų lenkas.
Ką apie serbų fiasko mano Bosnijos ir Hercegovinos žvaigždė Jusufas Nurkičius?
„Staigmena, bet Suomija turi gerbtiną komandą. Neabejotina, kad serbų komanda yra geresnė „ant popieriaus“, bet Europos čempionate niekada negali žinoti, kas laimės“, – kalbėjo jis.
Tuo metu Sakartvelo rinktinės žaidėjas D.Sanadzė po skambios pergalės prieš Prancūziją pridūrė, kad tikėjimo katvelams pridėjo ir netikėta Suomijos pergal prieš serbus.
„Jie (suomiai) mus motyvavo. Po jų pergalės pagalvojome, o kodėl to padaryti negalime mes? Kiekvieną dieną gali nutikti beprotiškų dalykų, šiandien šioje pozicijoje atsidūrėme mes“, – šypsojosi Sakartvelo žaidėjas.
Jo komandos draugas Sandro Mamukelašvilis neabejojo, kad katvelų pergalė prieš Prancūziją buvo didesnis siurprizas nei šeštadienį suomių pateiktas netikėtumas.
Po šeštadienį įvykusio Serbijos rinktinės fiasko su Lrytas bendravęs legendinis Lietuvos krepšininkas Jonas Mačiulis pridūrė, kad Svetislavo Pešičiaus auklėtinio kluptelėjimas šiame čempionate buvo neišvengiamas.
„Sporte niekas nešokiruoja – kiekvieną dieną gali nutikti netikėtumų. Šis netikėtumas – pakankamai ankstyvas. Kad serbai nebėra čempionato favoritai matėsi jau po grupių etapo.
Jie į čempionatą atvyko kaip favoritai, bet pasibaigus pirmam etapui visi pasakė, kad jie jau nebėra jokie favoritai, nes jie turi savų problemų – traumų, vidinių konfliktų, tai matėsi puikiai.
Netikėtumas, kad jie iškrito aštuntfinalyje, bet jie iškrito pralaimėdami labai gerai komandai. Nežinau, ar tai labai didelis ir šokiruojantis siurprizas, bet mažas netikėtumėlis (juokiasi)“, – į serbišką fiasko žvelgė J.Mačiulis.
Europos čempionato ketvirtfinaliai
Šeštadienį Rygoje įveikusi Latvijos ekipą, Rimo Kurtinaičio vedama Lietuvos rinktinė ketvirtfinalyje sužais su Graikijos ekipa. Pastaroji sekmadienį aštuntfinalyje palaužė Izraelio krepšininkus 84:79.
Lietuvos ir Graikijos komandos ketvirtfinalyje susikaus Rygos arenoje antradienį. Rungtynių laikas yra vėliausias – komandos grumsis nuo 21 val.
Kitoje poroje antradienį taip pat santykius aiškinsis Turkijos ir Lenkijos komandos. Ši pora mačą pradės 17 val.
Būtent šių porų laimėtojai susikaus pusfinalyje rugsėjo 12 dieną.
Trečiame ketvirtfinalyje santykius aiškinsis pasaulio čempionė Vokietija ir Luka Dončičiaus vedama Slovėnija.
Ketvirtame ketvirtfinalyje dėl bilieto į pusfinalį kovos Suomija ir Sakartvelas. Ši pora laikoma sensacinga, nes suomiai 92:86 palaužė turnyro favoritus serbus, o kartvelai 80:70 iš turnyro išmetė taip pat prie favoritų priskiriamą Prancūziją.
