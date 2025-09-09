Antradienį prie dar nuo aštuntfinalio į Rygą atvykusių lietuvių prisijungė įspūdingas skaičius tautiečių, atvykusių savo automobiliais, pilnais autobusais ir traukiniais.
„Xiaomi“ arena griausmingu švilpimu sutiko į aikštę žengiančius Graikijos rinktinės krepšininkus. Kurtinantis garsas aiškiai parodė, kas čia šeimininkai.
Netrukus nuaidėjo ir Lietuvos himnas, kurį pradėjus giedoti buvo išjungta muzika – lietuviai tai tobulai padarė patys.
„Xiaomi“ arenoje yra apie 7–8 tūkstančiai Lietuvos rinktinės gerbėjų, bet 11 tūkstančių arenoje liko ir tuščių vietų.
Atvykę lietuviai pasižymėjo ir šmaikštumu – kai kurie sirgaliai pasirodė su apibintuotomis galvomis, taip primindami, kokį įspūdingą šou rungtynėse su Latvija surengė Arnas Velička.
Keli aistruoliai nusprendė užvesti sporto pasaulyje mėgstamas „maisto kovas“.
„Rambynas“ geriau nei feta“, „Cepelinai – nei gyros“, – tokius plakatus iškėlė keli lietuviai.
