Po kilusio skandalo Robertas Javtokas palieka pareigas „Kibirkšties“ klube

„Viešumoje pasirodžius galimai rasistinio ir seksistinio pobūdžio pasisakymui internetinėje laidoje, Robertas Javtokas, vadovaudamasis klubo vertybėmis, informavo Vilniaus „Kibirkšties“ moterų krepšinio klubo valdybą, kad neužims klube jokių pareigų.
Klubas tvirtai pasisako prieš bet kokias diskriminacijos formas ir bet kokį nepagarbų elgesį. Klubo vertybės grindžiamos pasitikėjimu ir pagarba žaidėjoms, darbuotojams, sirgaliams ir visai bendruomenei. Diskriminacijai nėra vietos nei aikštėje, nei už jos ribų.
Vilniaus „Kibirkšties“ klubas vertina ir gerbia Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst indėlį į Lietuvos krepšinį, profesionalumą ir pasiekimus, kurie įkvepia tiek jaunąsias sportininkes, tiek visą šalies bendruomenę bei apgailestauja, kad pastarasis įvykis sukėlė abejonių bei neigiamų emocijų“, rašoma pranešime.
R. Javtokas, buvęs ilgametis Lietuvos rinktinės narys, tik šią vasarą prisijungė prie „Kibirkšties“ kaip vienas klubo savininkų ir buvo išrinktas prezidentu. Tačiau vienas neatsargus pasisakymas sugriovė jo ateitį Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionių organizacijoje.