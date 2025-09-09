Tai buvo momentas, kai jam skaudėjo ir buvo nemalonu atsakyti, bet ir klausti nebuvo pats maloniausias momentas. JV prieš žurnalistus spaudos konferencijoje sėdėjo įvykus labai skaudžiam faktui – Lietuvos rinktinė antradienį palaikoma 7–8 tūkstančių tautiečių 76:87 pralaimėjo Graikijos krepšininkams ir 2025 metų Europos čempionato kampaniją užbaigė ketvirtfinalyje.
„Vyko mūšis. Abi komandos kovojo iki pabaigos, jie buvo stipresni. Jie buvo geresni už mus, tad sveikinimai Graikijai. Aš tiesiog džiaugiausi, kad kovojome iki pabaigos. Ar buvome pakilime, ar kritome, mes kovojome“, – kalbėjo J.Valančiūnas.
Tai buvo momentas, kurį kuo greičiau norėtų užmiršti ir krepšininkai, ir aistruoliai.
B grupėje Tamperėje vos vieną pralaimėjimą – 88:107 – pasaulio čempionams ir turnyro favoritams vokiečiams pralaimėję lietuviai į atkrintamąsias Rygoje atvyko įrodę, kad turi daug kozirių.
Tamperėje buvo sustabdyta suomių žvaigždė iš NBA Lauri Markkanenas, o aštuntfinalyje visas latvių viltis ant savo pečių nešęs Kristapas Porzingis išgyveno ypač skaudų smūgį 79:88.
Graikų iššūkiu Lietuvai tapo NBA megažvaigždė ir vienas geriausių pasaulyje krepšininkų 30 metų 211 cm ūgio milžinas iš „Milwaukee Bucks“ Giannis Antetokounmpo, kuriam pirmieji žingsniai nebuvo lengviausi, tačiau apšilęs pridarė aibę problemų lietuviams.
Čia ne ką svarbesniu žaidėju tapo ir Lietuvos rinktinės sirgaliai: kone kiekviena graikų ataka vyko prie kurtinančio švilpimo, kiekvienas nepatikęs teisėjų sprendimas buvo pasitinkamas kurtinančiu šauksmu ir netgi arbitrus įžeidžiančia skanduote.
Galbūt dėl to graikai rungtynes pradėjo 0:7. Lietuviai iškart startavo neužsikirsdami ir pasitikėdami savimi, o graikų tritaškiai skriejo pro šalį.
Graikijos rinktinė pirmą kartą šiose rungtynėse išsiveržė į priekį po 7 minučių žaidimo, kai K.Sloukas greitą ataką baigė taškais iš po krepšio – 13:12.
Jau pirmajame pasirodė ir nerimo ženklai, kai J.Valančiūnas aiškiai parodė, kad jaučia peties skausmą, tačiau vis tiek žaidė, bet prisėdus ant suolelio buvo vėsinamas ledukais.
„Skausmo nebuvo. Viskas gerai, tiesiog atsargumas“, – trumpai vėliau paaiškino jis.
Graikijos rinktinė šįkart nebuvo beviltiška nuo tritaškių linijos, kaip rungtynėse su Izraeliu, kai pataikė vos 4 tolimus metimus, tačiau antrajame nustojo pataikyti ir būtent tada po A.Veličkos tritaškio likus žaisti pusantros minutės privertė V.Spanoulį prašyti minutės pertraukėlės – 38:39.
Bet iki didžiosios pertraukos graikai dar spėjo nutolti 44:39.
Po didžiosios pertraukos sirgalius užkūrė J.Valančiūnas, kuris dukart iš eilės provokavo pražangas ir baudų metimais skirtumą mažino iki 41:44, tačiau kad ir kiek pavykdavo priartėti, graikai neleisdavo perimti iniciatyvos.
Tačiau lietuviai turėjo „Eurobasket 2025“ jau ne vieną kartą išryškėjusią bėdą – vėl nepataikė tolimų metimų. Į lemiamą kėlinį atsilikdami 52:64 lietuviai žengė su 4 tolimais metimais iš 13. Lietuvos rinktinė šiose rungtynėse pataikė 8 tritaškius iš 22 (36 proc.). Graikijos - 9 iš 29 (31 proc.).
Ketvirtajame kėlinyje turėjo būti momentas, kai aistruoliai išvysta pakilimo ženklus. Jų buvo keli, bet kibirkštys buvo šįkart per mažos, kad virstų liepsna.
Vieno geriausių savo kartos įžaidėjų, o dabar graikų trenerio V.Spanoulio krepšininkai jautėsi vis laisviau, o situaciją gerai iliustravo epizodas, įvykęs sužaidus 4 minutes.
Tada gynyboje lietuviai už nugarų baudos aikštelėje visiškai laisvą paliko A.Samodurovą, kuris krovė į krepšį. Graikija jau pirmavo 73:57.
Lietuvos rinktinė iki dvikovos pabaigos dar spėjo pataikyti tritaškių, tačiau graikai kontroliavo eigą.
Galiausiai emocijų pilnos rungtynės baigėsi taip, kaip nenorėjo nė vienas iš tūkstančių arenoje buvusių aistruolių.
„Nei vienais metais nemačiau kažkokių ego rūbinėje, ar nesutarimų. Kaip šeimoje būna, kad pasiginčiji dėl vienos ar kitos situacijos, bet tuo leituviai ir esame stiprūs – kaip komanda. Rūbinėje turime dvasią, vienybę. Kad ir kas bebūtų, kad ir kas geriau vieną naktį, kitą – prasčiau žaidi, bet vis tiek vienas kitą palaikome, suprantame ir mylime. Esame kaip broliai. Labai tikiuosi, kad taip ir liks“, – sakė J.Valančiūnas.
Čia jis pabrėžė ir svarbų „Eurobasket 2025“ veikusiais planais ir gudrybėmis scenarijus į pergalę dėliojančius trenerius, kuriuos subūrė Rimas Kurtinaitis.
„Dirbome visi. Pasikartosiu tūkstantį kartų. Einame kaip komanda. Trenerių štabas turi darbą, kur jie galvoja apie strategijas, gynybas, puolimus. Mes kaip žaidėjai tikime juo ir darome, kas pasakyta. Nes toks planas. Jeigu visi dvylika patiki planu – jis suveiks. Einame, tikime ir darome, ką treneriai liepia. Laimime visi – žaidėjai, personalas, treneriai. Kartu visi ir pralaimime“, – kalbėjo jis.
J.Valančiūnas šioje dvikovoje aikštėje buvo ilgiau nei kiti komandos draugai. Per 31 minutę Lietuvos rinktinės bokštas pelnė 24 taškus, atkovojo 15 kamuolių ir surinko 31 naudingumo balą.
„Jaučiausi gerai. Nesvarbu, kiek minučių žaidi – turi atiduoti viską aikštėje. Skirtingos rungtynės, skirtingi varžovai, situacijos, bet visada turi daryti savo darbą. Tam čia ir esu“, – pabrėžė jis.
Netrukus J.Valančiūnas nukėlė kepurę prieš Mareką Blaževičių, kuriam teko stoti prieš vieną geriausių krepšininkų pasaulyje G.Antetokounmpo. Pastarasis per 32 minutes pelnė 29 taškus, atkovojo 6 kamuolius, surinko 26 naudingumo balus, tačiau šįkart nebuvo toks ypač ryškus, kaip ankstesnėse savo rungtynėse. Efektyvumo statistika rodė tik 6 balus.
„Xiaomi“ arenos ekranai ne vieną kartą rodė epizodus, kur lietuviams pavyko apsiginti prieš žaidėją, kuris sunkiai sustabdomas ir NBA.
„Dar daugiau tokių situacijų, – šyptelėjo J.Valančiūnas. – Tai yra vienas geriausių žaidėjų čempionate, visame pasaulyje. Nėra lengva jį stabdyti. Darėme viską. Marekas – ypatingai. Išėjo jaunas bičas, tikrai turintis mažiau patirties nei Giannis, bet stovėjo, dirbo, darė viską. Treneriai davė užduotį, kurios jis nepabijojo ir stovėjo mūru, aukojo kūną. Kelis kartus krito taip, kad kitas gal nebūtų atsistojęs. Jis – kareivis. Ką gali iš jo daugiau prašyti.
Tokio žaidėjo nesustabdysi, kad būtų nulis.“
G.Antetokounmpo šiose rungtynėse metė 16 baudos metimų ir pataikė 11. Iš viso graikai metė 28. Lietuviai – 21. Rungtynių įkarštyje buvo ne vienas momentas, kai lietuviai akivaizdžiai teisėjams rodė, kad nesupranta sprendimų.
J.Valančiūnas pabrėžė, kad teisėjų darbo tikrai nekritikuos: „Netraukit tokių. Baigėsi. Neatsuksime. Buvo kaip buvo. Gal ir buvo, gal ir nebuvo. Atsisuksime video, pažiūrėsime ir viskas bus aišku. Kai žaidi, visada galvoji, kad švilpukas turėtų būti tavo naudai. Reikia pažiūrėti, paanalizuoti. Gal ir buvo.“
Vienas iš užsienio žurnalistų J.Valančiūno klausė apie jo, kaip veterano vaidmenį, parodant komandos draugams, ką reiškia žaisti Lietuvos rinktinėje.
JV atsakė taip, kaip turbūt atsakytų kiekvienas lietuvis: „ Mūsų vyrukams nereikia rodyti, ką reiškia atstovauti šaliai. Jie visi žino ir jaučia pasididžiavimą. Visi nori užsidėti marškinėlius ir atstovauti Lietuvai. Tai yra mūsų stiprybė. Mūsų stiprybė nėra individualumas. Tam, kad laimėtume, turime būti komanda – mes palaikome vieni kitus, žaidžiame dėl vieni kitų. Džiaugiuosi, kad esu to dalimi.“
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
Jonas ValančiūnasGiannis AntetokounmpoRimas Kurtinaitis
