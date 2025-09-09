Tiesa, atkrintamosioms varžyboms persikėlus į Rygą, ne visos komandos yra patenkintos latvių suteikiamomis sąlygomis.
Kiek anksčiau Vokietijos dienraštis „Bild“ pranešė, kad kai kurie nacionalinės komandos žaidėjai skundžiasi apgyvendinimo sąlygomis Latvijos sostinėje.
Pasak jų, lovos viešbutyje per mažos, langai kambariuose net neatsidaro, o maitinimo kokybė neatitinka Europos čempionato standartų.
Pirmadienį klausimo apie gaunamas sąlygas sulaukė ir Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
Jis maistu ir lovomis nesiskundė, bet pirštu dūrė į kitą momentą.
„Džiaugiuosi, kad vyksta čempionatas, turime salę, turime kamuolius ir daug man čia nereikia. Aišku, turime tokių problemų, net nežinau, ar čia FIBA kompetencija... Šalia mūsų viešbučio naktimis asfaltuoja. Iš vienos pusės – gerai, kad darbai vyksta nakties, o ne dienos metu, tačiau negerai, nes mes viešbutyje pusę nakties girdime tuos garsus. Galėtų būti geriau.
Girdėjau tuos dalykus, kad komandos skundžiasi maistu. Suomijoje tikrai turėjome gerą aptarnavimą ir skanų maistą. Nepasakyčiau, kad kažkas blogai, aš patenkintas latvių organizacija, nieko netrūksta, mūsų komanda irgi nesiskundžia“, – samprotavo 65-erių specialistas.
Ar kelio darbai labai sutrikdė miego kokybę?
„Kai už lango važinėja su tuo volu pusę nakties, gal ir sutrikęs tas miegas. Aš nežinau, kada miegojau, bet tai normalu, čia mūsų gyvenimo būdas, čia Europos čempionatas, nes yra ir naktimis kuriamos tos sistemos.
Tai yra normali profesionalaus sporto dalis – iš dalies sutrikęs miegas. Abejoju, kad visi krepšininkai miega ramiai prieš rytojaus rungtynes, nieko nepadarysi, toks mūsų darbas“, – tęsė jis.
Tiesa, kiek vėliau nacionalinės rinktinės strategas pridūrė, kad jis turėjo pastabų ne dėl apgyvendinimo sąlygų, o dėl sąlygų rungtynių metu.
„Pastebėjau, kad kai žaidi paskutines rungtynes, turbūt to kondensato daug prisirenka ir žaidėjai pradeda griuvinėti aikštėje. Tą pajutome ir mes rungtynėse prieš latvius (šeštadienį).
Kreipėmės (į FIBA), kad geriau vėdintų salę, nežinau, kokios bus galimybės antradienį, bet vienas iš tų minusų, kad salėje daug žiūrovų, tiek daug kondensato, nežinau, kodėl salė neaptarnaujama pilnu pajėgumu“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
Į FIBA kreipėsi ne pirmą kartą
Tai jau ne pirmas kartas, kai šiame Europos čempionate Lietuvos rinktinės atstovams teko kreiptis į FIBA su konkrečiu reikalavimu.
Dar praėjusios savaitės pradžioje FIBA paskelbus, kokie teisėjai vadovaus Lietuvos ir Suomijos rinktinių dvikovai (mačas vyko rugsėjo 1-ąją) lietuviai labai greitai sureagavo į vieną pavardę.
Jau iki tol R.Kurtinaitis net kelis kartus kalbėjo apie tai, kad teisėjai labai dažnai švilpia pražangas prieš Lauri Markkaneną, kuris per tris pirmuosius mačus metė po daugiau nei 10 baudos metimų.
Tadas Sedekerskis irgi šyptelėjo, kad jau įprasta, kad per čempionatus teisėjai „pasaugo superžvaigždes“.
Po rungtynių su Suomija R.Kurtinaitis, reaguodamas į klausimą dėl anksčiau pasakytų žodžių apie teisėjus ir kokį dabar susidarė vaizdą aikštėje, tarė: „Nežinau, ar galima tai sakyti. Mes pasikeitėme vieną teisėją.“
Tad kas įvyko ir kodėl to prireikė?
Sužinoję, kokie arbitrai vadovaus Lietuvos ir Suomijos rungtynėms, lietuviai pritaikė paprastą praktiką – patikrino informaciją apie kiekvieną ir nustebo pamatę, kad rungtynėms vadovaus ir ispanė Ariadna Chueca Moreno.
Pastaroji yra jau dirbusi per Lietuvos rinktinės rungtynes. Štai per rungtynes su britais netgi buvo užfiksuotas iškalbingas kadras, kai būtent jai R.Kurtinaitis reiškia didelius priekaištus.
34-erių ispanė FIBA teisėja yra nuo 2019 metų ir turi tikrai stiprų CV – teisėjavo 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, 2022 metų moterų pasaulio čempionate, jaunimo čempionatuose, 2024-ųjų FIBA tarpkontinentinėje taurėje, moterų Eurolygoje.
Pernai ji netgi tapo pirmąja ispane moterimi, kuri teisėjavo NBA vasaros lygoje.
Bet ne tikrai geras CV paliko įspūdį.
„Ji gyveno Suomijoje, keletą metų teisėjavo Suomijos lygoje. Ji yra vietinės krepšinio bendruomenės narė, o atsiriboti – sudėtinga, kad ir norėtum objektyviai. Vietinis yra vietinis. Čia net nereikėjo jokio tyrimo – tai buvo viešai prieinama informacija, – portalui Lrytas pasakojo M.Balčiūnas. – Mes pagalvojome, kad tai – objektyvus reikalavimas. Tas buvimas sukuria santykį, kuris, kad ir netyčia, bet gali maišyti tam tikriems sprendimams.“
Internete – daug informacijos apie pačią teisėją. Apie ją rašo ir „Wikipedia“. A.Chueca į Suomiją patraukė dar 2013 metais, o 2015-aisiais čia ir žaidė, ir teisėjavo, kol galiausiai gavo tarptautinę FIBA licenciją.
M.Balčiūnas teigė, kad veikti reikėjo labai greitai – buvo likęs maždaug pusdienis.
„Kreipėmės, pateikėme argumentaciją ir džiaugiamės, kad FIBA greitai sureagavo. Be jokių diskusijų“, – kalbėjo jis.
Akistatą Lietuva laimėjo 81:78.
***
Europos krepšinio čempionato ketvirtfinalis tarp Lietuvos ir Graikijos vyks antradienį, 21 val.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
