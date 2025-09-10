„Eurobasket 2025“ ketvirtfinaliai: neįprasti turkų ir graikų sprendimai ir neišgelbėjęs lenkų duetas

Graikijos ir Turkijos krepšinio sirgalių laukimas baigėsi. Šių šalių rinktinės laimėjo Europos pirmenybių ketvirtfinalio rungtynes ir po ilgos pertraukos pateko į pusfinalį.
Antradienį Rygoje vykstančiame turnyre Graikija nugalėjo Lietuvą 87:76, Turkija įveikė Lenkiją 91:77. Graikai ir turkai penktadienį tarpusavyje kovos dėl teisės žaisti finale.
Lietuvos ir Lenkijos krepšininkams turnyras baigėsi. Galutinės šių komandų vietos paaiškės trečiadienį po kitų ketvirtfinalio rungtynių, bet jau aišku, kad lietuviai bus penkti arba šešti. Jie tikrai aplenks lenkus ir bent vieną iš kitų dviejų ketvirtfinalyje pralaimėsiančių komandų.
Graikijos rinktinė Europos pirmenybių pusfinalyje žais pirmą kartą nuo 2009 metų, Turkijos komanda – pirmą kartą nuo 2001 metų.
Kitos dvejos ketvirtfinalio rungtynės vyks trečiadienį. Jose susitiks Suomija – Sakartvelas ir Vokietija – Slovėnija.
Siužetas
Lietuvos rinktinė antradienį Graikijos krepšininkus pranoko tik rungtynių pradžioje. 2-ąją min. lietuviai pirmavo 7:0, bet graikai dar pirmajame kėlinyje persvėrė rezultatą, antrojo kėlinio viduryje įgijo dviženklę persvarą 35:24 ir nuo tada beveik visą laiką pirmavo apie 10 taškų skirtumu.
Tritaškiai
Graikijos rinktinė per aštuntfinalio rungtynes su izraeliečiais pataikė tik 4 iš 25 tritaškių (16 proc.). Galbūt tai suklaidino lietuvius ir jie ne visada spėdavo prie atsidengusių varžovų.
O Graikijos krepšininkai baudė už kiekvieną gynybos netikslumą ir vien iki pertraukos pataikė 7 iš 17 tritaškių. Antrojoje rungtynių pusėje graikų rankos nebebuvo tokios tvirtos (2 iš 12 tritaškių), bet tai nesutrukdė laimėti.
Nulis
Lietuvos rinktinės aukštaūgiui Ąžuolui Tubeliui niekaip nepavyko atrišti varžovų krepšio. Jis net dešimt kartų metė iš dviejų ir trijų taškų zonos, bet nepataikė nė karto.
Ą.Tubelis vienintelį tašką pelnė pataikęs vieną iš dviejų baudos metimų.
Lietuviai
Lietuvos rinktinė Europos pirmenybių ketvirtfinalyje žaidė pirmą kartą nuo 2015 metų turnyro, kuriame iškovojo sidabro medalius. 2017 metų pirmenybėse mūsų šalies krepšininkai užėmė devintąją vietą, 2022 metų turnyre – penkioliktąją vietą.
Lietuvos rinktinei pavyko pagerinti dvejose praėjusiose Europos pirmenybėse pasiektą rezultatą.
Taškai
Antradienį per paskutines Europos pirmenybių rungtynes Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai žaidė 24 taškus pelnęs Jonas Valančiūnas.
Per visą turnyrą pagal rezultatyvumo vidurkį komandoje pirmas buvo ketvirtosiose rungtynėse sunkią traumą patyręs Rokas Jokubaitis, kuris pelnydavo 17,3 taško.
J.Valančiūno vidurkis buvo 15,7 taško, Arno Veličkos – 10,6 taško, Ąžuolo Tubelio – 9,9 taško, Mareko Blaževičiaus – 7,5 taško.
Be įtampos
Turkijos rinktinė į pusfinalį nužygiavo nepatyrusi didelės įtampos. Tik pirmajame kėlinyje komandos žaidė atsargiai (19:19), bet antrajame ketvirtyje „dvylika milžinų“ truputį padidino apsukas ir per kelias minutes įgijo dviženklį pranašumą (36:26).
Po pertraukos Lenkijos krepšininkai mintimis, regis, jau buvo namie ir turkų persvara tapo vos ne triuškinama 65:43. Tačiau patys turkai mintimis, regis, per anksti nukeliavo į pusfinalį ir varžovai tunelio gale išvydo spindulėlį. Juo labiau kad trečiojo kėlinio viduryje į rūbinę iššlubavo vienas iš Turkijos rinktinės lyderių Cedi Osmanas, kuris pavojingai kryptelėjo koją, kai ant jo netyčia užgriuvo Mateuszas Ponitka.
Atkutusi Lenkijos komanda vienu metu net sumažino skirtumą iki vienženklio (78:70), bet prarasta buvo per daug ir iš turkų atimti kelialapio į pusfinalį nepavyko.
Beje, C.Osmanas ketvirtojo kėlinio viduryje skirtumui sumažėjus grįžo į aikštę, bet joje praleido mažiau nei minutę.
Pasiekimas
Turkijos rinktinė šiame turnyre pasiekė geriausią rezultatą žaisdama ne namie. Šio amžiaus pradžioje turkai dukart laimėjo didžiųjų turnyrų sidabro medalius, tačiau tiek 2001 metų Europos pirmenybės, tiek 2010 metų pasaulio pirmenybės vyko Turkijoje.
Žaisdama užsienyje Turkijos rinktinė geriausią rezultatą pasiekė 1949 metais, kai Egipte vykusiose Europos pirmenybėse, į kurias neatvyko dauguma stipriausių komandų, užėmė ketvirtąją vietą.
Beje, po to, kai 2001 metais iškovojo sidabro medalius, Turkijos rinktinė per Europos pirmenybes net ir į ketvirtfinalį pateko vos du kartus: 2009 metais ir šiais metais.
Nepakeičiami
Šiame turnyre vienuolika krepšininkų aikštėje praleidžia vidutiniškai daugiau negu 30 minučių. Tarp sunkiausiai pakeičiamų – net trys Lenkijos rinktinės žaidėjai: Mateuszas Ponitka (vid. 32,9 min.), Jordanas Loydas (32 min.) ir Michalas Sokolowski (31 min.).
M.Ponitka bei J.Loydas ir ketvirtfinalio rungtynėse žaidė apie 35 minutes.
Šiedu krepšininkai per visą turnyrą pelnė daugiau negu pusę Lenkijos rinktinės taškų – 284 iš 557 (51 proc.). J.Loydo vidurkis buvo 22,4 taško, M.Ponitkos – 18,1 taško.
Ketvirtfinalis
Lietuva – Graikija 76:87. Valančiūnas 24, 15 atk.kam., Velička 12, Radzevičius 10, Giedraitis 7, Sirvydis 6, Normantas 5, Blaževičius 4, Sargiūnas 4, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis 0 / G.Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Dorsey 6, Mitoglou 5, Samodurovas 5, K.Antetokounmpo 4, Kalaitzakis 2.
Turkija – Lenkija 91:77. Šengunas 19, 12 atk.kam., 10 rez.perd., Hazeras 13, Larkinas 13, Sipahi 11, Korkmazas 10, Osmanas 10, Osmani 10, Bona 5, Yurtsevenas 0, Šanli 0 / Loydas 19, Ponitka 19, Sokolowski 13, Dziewa 11, Pluta 9, Balcerowski 3, Olejniczakas 3, Gielo 0, Lączynski 0, Žolnierewiczius 0.
Dienos penketas
Šehmusas Hazeras (Turkija) – 13 taškų (4/7 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/3 baudų) per 28 min. Treneris E.Atamanas starto penkete Stambulo „Anadolu Efes“ naujoką įleido veikiausiai dėl to, kad jis kibia gynyba paerzintų J.Loydą. S.Hazeras padarė dar daugiau – jis ne tik atliko pagrindinę užduotį, bet ir, atsiliepęs į A.Šenguno perdavimus, pabaigė daug Turkijos rinktinės atakų.
Vasilis Toliopoulos (Graikija) – 17 taškų (3/4 dvitaškių, 3/4 tritaškių, 2/2 baudų) per 16 min. Kad Atėnų „Panathinaikos“ naujokas pasižymi itin taikliai ranka – ne naujiena. Šiame turnyre V.Toliopoulos taupė savo ranką ir iki ketvirtfinalio pelnydavo tik 6,3 taško. Užtat antradienį jo tritaškiai pirmojo kėlinio pabaigoje ir antrojo kėlinio pradžioje nulėmė rungtynių lūžį.
Giannis Antetokounmpo (Graikija) – 29 taškai (9/14 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 11/16 baudų) ir 6 atk.kam. per 32 min. „Milwaukee Bucks“ žvaigždė darė tai, ką geriausiai moka, o Lietuvos rinktinė nesugalvojo, kaip jam sutrukdyti.
Alperenas Šengunas (Turkija) – 19 taškų (6/12 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 7/9 baudų), 12 atk.kam. ir 10 rez.perd. per 31 min. Varžovų gynyba baudos aikštelėje „Houston Rockets“ vidurio puolėjui buvo labai nemaloni ir jis pirmą kartą šiame turnyre pataikė mažiau negu pusę metimų. Tačiau A.Šengunas turi akis pakaušyje ir sugeba kaip ant lėkštutės pateikti kamuolį komandos draugams.
Jonas Valančiūnas (Lietuva) – 24 taškai (9/14 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 6/7 baudų) ir 15 atk.kam. per 31 min. „Denver Nuggets“ naujokas karaliavo abiejose baudos aikštelėse, ypač pirmojoje rungtynių dalyje. Nors varžovai buvo bejėgiai sustabdyti J.Valančiūną, net ir jis, nesulaukdamas komandos draugų paspirties, buvo ne visagalis
Dienos žaidėjas
Vasileios Toliopoulos (Graikija).
Dienos treneris
Vassilis Spanoulis (Graikija). Graikijos rinktinės treneris galėjo pasikliauti lyderiu – G.Antetokounmpo, bet kartu pateikė ir keletą veiksmų, kuriems varžovai nebuvo pasiruošę.