Lietuviai ketvirtfinalyje turėjo apie 7–8 tūkstančių aistruolių palaikymą, bet Rygos „Xiaomi“ areną paliko 76:87 nusileidę Graikijos krepšininkams.
„Taškų, – svarstydamas, ko pritrūko lietuviams šyptelėjo jis. – Reikėjo geriau apsiginti, puolime užklimpome. Nežinau. Nežinau net ką pasakyti.“
Lietuvos rinktinei šįkart pagrindine užduotimi sustabdyti Graikijos megažvaigždę Giannį Antetokounmpo. Šis per 32 minutes pelnė 29 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, padarė 4 klaidas ir surinko 26 naudingumo balus, tačiau efektyvumo nebuvo toks, kaip įprasta – +6 balai.
„Galbūt geriau nei kitos komandos, bet gerai gintis prieš jį – labai sunku, nes jis vis tiek pasidaro savo. Kažkiek bandėme pristabdyti, rizikavome. Galbūt suveikė kiti dalykai, bet pilnai jo nesustabdysi“, – svarstė I.Sargiūnas.
Čia jis pabrėžė tai, ką po kelių akimirkų per spaudos konferenciją pasakė ir Jonas Valančiūnas – Lietuvos rinktinės atkaklumą. Atkaklumą net tada, kai Lietuvos rinktinė dar B grupės etape Tamperėje neteko pagrindinio atakų organizatoriaus Roko Jokubaičio, kuriam „Eurobasket 2025“ baigės su kairės kojos kelio raiščio plyšimu.
„Smagu, kad kovojome iki pabaigos. Tai – svarbiausia. Kovojome ir iki Roko netekties, ir po jos. Buvo ir sunkesnių rungtynių, bet išsikapstėme. Suomiai, latviai...Buvo smagu, gaila, kad nepavyko šiandieną“, – kalbėjo krepšininkas.
Vilniaus „Ryto“ gynėjui tai buvo pirmasis tokio rango turnyro kąsnis.
„Didelė patirtis. Neįkainojama. Nebūčiau net pagalvojęs, kad taip galėjo nutikti. Pažaisti tokioje scenoje, prieš tokius žaidėjus, būryje tokių žaidėjų ir komandos draugų – gera patirtis“, – sakė jis.
– Įžaidėjo pozicijoje keitėtės su A.Velička. Kaip vertinate savo pasirodymą šiame vaidmenyje?
– Bandžiau užpildyti tą vietą, minutes. Nebuvau net tam ruošęsis. Bet taip susiklostė, kad Rokas...Margirio trauma. Buvo momentų, kai reikėjo užpildyti.
– Rungtynės buvo labai emocingos. Lietuviai ne vieną kartą karštai reagavo į teisėjų sprendimus. Sirgaliai netgi skyrė keiksmus. Ar ta atmosfera turėjo įtakos?
– Taip. Tos emocijos susidėjo...Tokios svarbos rungtynės ir tada emociškai reaguoji į aplinkinius trikdžius. Tas susikaupęs emocijų burbulas...Trikdžiai išmuša, bet apie švilpukus nieko pasakyti negaliu.
– Ar įvertintumėte dešimties balų sistemoje rinktinės pasirodymą?
– Ne. Nevertinsiu.
– Rinktinę palaikė 7–8 tūkstančiai sirgalių. Kokį įspūdį paliko tokia minia?
– Buvo labai smagu. Ypač, kai įbėgame į aikštelę arba kai visi pradeda skanduoti „Lietuva“. Buvo nerealu. Jautrus momentas. Ir dabar per rungtynes ir po jų. Ačiū visiems, kurie sirgo, palaikė, buvo ir Suomijoje, ir čia.
– Lietuvos rinktinė išbandė rimtų varžovų. Kas laimės titulą?
– Vokiečiai atrodo labiausiai dominuojantys, bet kaip matome – ir dominuojantys krenta. Bet manau, kad vokiečiai, nebent išpuls prastos rungtynes ar kokios strategijos išmuš iš vėžių.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79.
