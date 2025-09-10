Lietuvos rinktinė sausakimšoje Rygos arenoje pralaimėjo žūtbūtinį ketvirtfinalio mūšį 76:87.
„Daug dalykų pavyko, kai kurie nepavyko, nes nenorėjome gauti kai kurių metimų iš konkrečių žaidėjų, o įmetė keturis tritaškius. Tvarkėmės su G.Antetokounmpo gerai ir su Tyleriu Dorsey... Paprasčiausiai – trūko pajėgumų.
Žaidžiant tokio lygio varžybas turime sužaisti visi. Šiandien nematėme Ąžuolo Tubelio, kokį buvome matę matyti, trūko Deivido Sirvyžio, pritrūkome kai kurių žaidėjų indėlio, bet visuma, kova, manau, žaidėme pagal savo galimybes. Šiandien galimybės yra tokios“, – teigė R.Kurtinaitis.
Traukiniais, autobusais, lėktuvais, automobiliais Lietuvos sirgalių jūra žalia spalva užtvindė didžiausią Latvijos areną – apie 8 tūkst. mūsų šalies sirgalių plojimais, rėkimu, atodūsiais bei keiksmais palydėjo kiekvieną šių neeilinių rungtynių epizodą.
„Įspūdingai. Tikrai įspūdingai. Visas palaikymas, ir iš žiniasklaidos pusės taip pat. Viskas buvo aukščiausiame lygyje, niekuo negalime skųstis, bet rezultatas toks, koks yra“, – apie palaikymą rinktinei samprotavo 65-erių specialistas.
Emocijų audra užkilo dar prieš rungtynes – taip jausmingai Lietuvos himnas sugiedotas šiame čempionate dar nebuvo. Šiurpai ėjo per kūną, o įspūdingo palaikymo užvesti krepšininkai mačo pradžioje smogė graikams 7:0.
Iš vėžių išmušti varžovai pirmosiomis rungtynių minutėmis prametė visus metimus ir tik ryškiausios žvaigždės G.Antetokounmpo individualių pastangų dėka sugebėjo išjudinti savo puolimą.
Vassilio Spanoulio auklėtiniai net tik pasivijo lietuvius, bet ir pataikytų tritaškių dėka po pirmųjų dešimties minučių buvo priekyje 24:19.
Antrajame kėlinyje graikai pirmą kartą akistatos metu įgijo dviženklį pranašumą ir jau atrodė, kad mūsų varžovai bus pasiruošę „nulaužti rungtynes“.
Laimei, itin svarbiu momentu Lietuvą į priekį patempė įspūdingai driokstelėjęs rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas. Milžiniškų uteniškio pastangų dėka lietuviai vėl priartėjo prie varžovų.
33-ejų vidurio puolėjas per pirmąją mačo pusę buvo įmetęs net 15 taškų ir surinkęs 21 naudingumo balą.
Po pertraukos graikai net nebuvo tiek daug priklausomi nuo G.Antetokounmpo, bet tai gera žinia Lietuvai netapo – žalą darė kiti žaidėjai, o priešininkų skirtumas tik didėjo.
Lietuviai kovėsi, stengėsi, grūmėsi dėl kiekvieno centimetro ant sausakimšos Rygos arenos parketo, bet to neužteko – jų žygis Europos krepšinio čempionate baigtas.
Be medalių Lietuva lieka jau dešimtmetį – nuo 2015-ųjų
„Čia jūs vertinkite, jums geriau iš šalies matyti. Jei paklaustumėt žmonos, kaip ji vertina save, ji sakytų – geriausiai. Ką aš galiu vertinti (šypsosi)“, – paprašytas įvertinti rinktinės pasirodymą čempionate kalbėjo R.Kuritnaitis.
Pralaimėjimą mums išrašiusi Graikijos ekipa C grupėje užėmė pirmąją vietą, Limasolyje įveikusi Kiprą, Italiją, Sakartvelą ir Ispaniją, tačiau 77:80 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai.
Paskutinį kartą Europos krepšinio čempionate Lietuva ir Graikija kovėsi 2017 metais. Tąsyk aštuntfinalyje pergalę 77:64 šventė be G.Antetokounmpo rungtyniavę graikai.
Lietuvius namo išsiuntę graikai Europos čempionato pusfinalyje susikaus su Turkija.
– Pastebėjote, kad teisėjavimas kirto per žaidėjų suvokimą, kiek jie apskirtai gali duoti kontakto prieš Giannį? – buvo paklausta R.Kurtinaičio.
– Nenorėčiau apie tai kalbėti. Čia yra žemiausia kategorija, kai pralaimi rungtynes ir kaltini visus aplinkinius. Kai kurių dalykų patys nepadarėme, kai kur suklydome ten, kur neturėjome suklysti.
Kova buvo apylygė. Paprasčiausiai trūko pajėgumo.
– Kas šiose rungtynėse nutiko Ąžuolui Tubeliui?
– Jis visada rungtynėms ruošiasi profesionaliai. Manau, kad graikai mus šiek tiek išprovokavo, nes jie išprovokavo mūsų tritaškius. Nieko negali pasakyti, laisvas – turi mesti. Kad iš po krepšio jis nesusitvarkė buvo gan keista. Matyt šiandien jam nebuvo ta diena.
Visą čempionatą jis sužaidė labai gerai. Šiandien nepavyko.
– Ar Ąžuolas labiausiai nustebino šiame čempionate?
– Jis gerai mums sužaidė per langus, aš jį seku jau kelerius metus, per vasarą jis padarė didžiulį progresą. Mąstymo greitis labai geras, kartais net aplenkia kitų žaidėjų mintis. Jis greitas ne tik rankomis, bet ir mintimis, tai labai gera Dievo, mamos ir tėčio dovana.
– Efektyviausias ginklas puolime šiandien buvo J.Valančūnas...
– Taip ir norėjome. Žinome, kaip Giannis ginasi, mes taip ir norėjome. Tokia idėja buvo, kad pulsime per Joną, varginsime Giannį gynyboje, kad jis neturėtų tiek jėgų puolime. Bandėme tą daryti, Jonas šiandien žaidė puikiai.
Tai turbūt geriausios jo čempionato rungtynės. Apskirtai visą čempionatą jis žaidė gerai. Šiandien buvo ta diena, kai jis bus labai reikalingas ir jis parodė savo klasė, lygį.
– Galutinė vieta – penkta, šešta. Galbūt geras rezultatas tokiais „aptrupėjusiai“ rinktinei?
– Žinote, kokios yra mano vietos (šypsosi). Yra kur dirbti, yra kur tobulėti, bet jei pažiūrėti visumą, kovingumu, nusiteikimu esu labai patenkintas. Dirbome sunkiai, ilgiau nei kitos komandos. Šiai dienai pajėgumai yra tokie.
Jie nėra tokie blogi, padėjome pamatus ateičiai. Yra krūva žaidėjų, kuriais bandysime pasipildyti, bet man, kaip treneriui patiko kaip mes žaidėme.
– Kiek Tadas Sedekerskis ir Margiris Normantas aukojosi čempionate žaisdami net per skausmus?
– Taip, skauda, bet jie nesiskundė. Paklausiu, jie pasirauko. Aš nesu šalininkas, kad nužudyti žmogų aikštėje. Jei skauda – daktarai turi sprendimus, jie mane informuoja. Skausmas yra vyriškas reikalas – vienas gali per tokį skausmą, kitas negali.
Jie vyrai, profesionalai, puikiai atidirbo šiame čempionate.
– Šiandien naudojote labai aukštą penketą. Galbūt pritrūko šių žaidėjų susižaidimo?
– Mes maišėme penketus, didinome ūgį, perstumdėme pozicijas. Turėjome tikslą, per ką žaisti puolime, bet buvo kaip buvo. Ta liūto dalis šiandien teko Jonui ir jis puikiai atliko savo rolę.
Visada yra taisytinų dalykų, ypač po pralaimėjimų.
– Latvių kelininkai leido išsimiegoti?
– Negirdėjau jų (šypsosi).
– Po paskutinio rinktinės pralaimėjimo olimpinėje atrankoje (2024 metais) buvo daug negatyvo. Ar galima pasakyti, kad šis pralaimėjimas yra kiek pozityvesnis, žvelgiant į ateitį?
– Atmosfera komandoje yra puiki. Mus visus suvienijo sunkus darbas, traumos, išplėštos pergalės. Tos geros pergalės mus suvienijo. Visi draugiški, visi vieningi.
– Ne visi treneriai įsivaizduoja save rinktinių krepšinyje. Kaip vertinate šią patirtį?
– Šiandien su treneriu Tomu Pačėsu kalbėjome, kad tikrai reikia mėnesio atostogų, bet nėra kada... Jei klube viską atlieki per 10 mėnesių, turi laisvesnių dienų, čia eina rungtynės po rungtynių. Per laisvą dieną taip pat reikia ruoštis.
Noriu padėkoti visam trenerių štabui. Visi dirbo puikiai, nežiūrėjome darbo valandų, visi be miego. Nežinau, kaip čia po savaitės reikės važiuoti į klubą, bet reikės daryti.
Kalbėjau, kad nelabai norėdavau derinti klubo ir rinktinės darbų. Šiuo klausimu yra sunku, bet jei ryžomės, darėme, ką galėjome, rezultatas yra toks, koks yra, dabar reikės persijungti į klubinį krepšinį.
– Ar atsukus laiką atgal kažką darytumėte kitaip?
– Didžiausia netektis mums buvo R.Jokubaitis, kuris buvo generolas aikštėje. Jis spręsdavo daug reikalų, kai komandai buvo sunku. Su visa pagarba žaidėjams, tokiose rungtynėse dabar to pasigedome. Tuo klausimu mums jo pritrūko.
– Kiek pritrūko ir tritaškių šiame čempionate?
– Mūsų stilius buvo kiek kitoks. Jis buvo gynybinis, agresyvus. Jei tu kažkiek taupaisi gynyboje, tada ir tritaškis būna taiklesnis. Mes pasirinkome tokį stilių, kad būsime kieti, energinti kovingi, fiziški. Tą pastebėjo ir varžovai.
Tai atima daug jėgų ir taiklumą. Kaip treneris, buvęs žaidėjas galvočiau, jog tai buvo mūsų bėdos. Bet mes negalime nesiginti, nekovoti. Mes pirmavome pagal atkovotus kamuolius, nes buvome kovingi. Ta kryptis buvo gera.
Visada atrodo, kad galėjai padaryti kažką kito. Bet po kovos nemojuosime kumsčiais.
– Kas laimės čempionatą?
– Turkai pagavo savo braižą, bet aš lieku prie vokiečių.
– Kai latviai neasfaltuos po langais, turėsite šansą išsimiegoti ar susapnuosite, kaip būtų galėjusi atrodyti rinktinė su R.Jokubaičiu?
– Yra gyvenime daug dalykų, kai... Galbūt su Roku kiti žaidėjai nebūtų sužaidę kaip be Roko, bet šiandien mums jo labai trūko.
***
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79, Lietuva – Graikija 76:87.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas KurtinaitisGraikijos krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių