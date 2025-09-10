Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
„Šiauliai“ baigia prisivilioti su L. Jamesu „Los Angeles Lakers“ žaidusį krepšininką

Dešimtuoju šaukimu 2019-ųjų NBA naujokų biržoje pakviestas Camas Reddishas artėja prie susitarimo su „Šiaulių“ komanda, skelbia basketnews žurnalistas Donatas Urbonas. Teigiama, kad su 26 metų 201 cm ūgio amerikiečiu C.Reddishu šiauliečiai jau beveik sukirto rankomis.
Kalbama, kad sutartis numatyta yra metams, tačiau talentingas krepšininkas bet kuriuo metu už išpirką galės išvykti į NBA, Eurolygą ar kitą klubą.
Praėjusiame sezone C.Reddishas petys į petį kovojo su LeBronu Jamesu ir atstovavo NBA „Los Angeles Lakers“ klubui.
Praėjusiame sezone su „Lakers“ apranga C.Reddishas per 18 minučių įmesdavo 3,2 taško ir atkovodavo po 2 kamuolius.
Iš viso NBA jis yra sužaidęs 254 rungtynes, per kurias aikštėje kovojo vidutiniškai po 23 minutes, pelnydavo 8,5 taško, sugriebdavo 2,7 kamuolio ir atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
