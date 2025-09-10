„Šiauliai“ baigia prisivilioti su L. Jamesu „Los Angeles Lakers“ žaidusį krepšininką

Kalbama, kad sutartis numatyta yra metams, tačiau talentingas krepšininkas bet kuriuo metu už išpirką galės išvykti į NBA, Eurolygą ar kitą klubą.
Praėjusiame sezone C.Reddishas petys į petį kovojo su LeBronu Jamesu ir atstovavo NBA „Los Angeles Lakers“ klubui.
Praėjusiame sezone su „Lakers“ apranga C.Reddishas per 18 minučių įmesdavo 3,2 taško ir atkovodavo po 2 kamuolius.
Iš viso NBA jis yra sužaidęs 254 rungtynes, per kurias aikštėje kovojo vidutiniškai po 23 minutes, pelnydavo 8,5 taško, sugriebdavo 2,7 kamuolio ir atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo.