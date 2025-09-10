„Žalgirio“ startas „Gloria Cup“ turnyre – dvikova su „Tofas“
2025 m. rugsėjo 10 d. 16:14
Lrytas.lt
Transliacija
Kauno „Žalgiris“ tęsia pasirengimą naujam sezonui ir persikėlę į Turkijos Antalijos regioną dalyvauja tradiciniame „Gloria Cup“ turnyre. Kauniečiai varžybas Turkijoje pradeda maču su Bursos „Tofas“ klubu.
Mačas startuoja 16.30 val. Stebėkite įvykius portale Lrytas.
„Žalgirio“ be šio mačo laukia akistata su dar dviem turkų komandomis – Stambulo „Galatasaray“ ir Stambulo „Anadolu Efes“.