Tiek jam, tiek ir kitiems nacionalinės komandos žaidėjams graikiškas riešutas tapo per kietas – Europos čempionato ketvirtfinalyje lietuviai 76:87 turėjo pripažinti Graikijos pranašumą ir baigė pasirodymą turnyre.
„Daug mažų detalių, kurių neišpildėme. Leidome jiems atkovoti kamuolius puolime, padarėme nesportinę pražangą. Pasižiūri į rezultatą – jis didėja. Jie neleido mums prisivyti, nes žaidė lėtą krepšinį.
Nežinau, nepavyko įžaisti greitesnį žaidimą ir įmesti lengvesnių taškų“, – į nesėkmę žvelgė 25-erių gynėjas.
Ar tos detalės buvo nulemtos varžovų meistriškumo? O galbūt koją pakišo „perdegimas“?
„Mes patys iš savęs neišpildėme tų dalykų, kuriuos galėjome padaryti“, – tęsė jis.
Antradienio rungtynėse lietuviai atsiliko praktiškai visos akistatos metu, bet nenustojo kovoti iki pat finalinės akistatos sirenos.
Simboliška – daugiausiai jėgų ir energijos aikštėje lemiamoje dvikovoje atidavė komandos kapitonas Jonas Valančiūnas.
Uteniškis šiame mače įmetė 24 taškus, atkovojo 15 kamuolių ir surinko net 31 naudingumo balą.
„Geriausi žodžiai apie jį, jautėsi kapitono ranka, jis darė didelį darbą, provokavo pražangas. Gaila, nepavyko užsikabinti, kai buvo galimybė.
Smagu dėl visų žmonių, kurie padarė žingsnį į priekį, turėjome gerą atmosferą“, – teigė A.Velička.
Antradienį Ryga trumpam buvo pavirtusi ne Latvijos, o Lietuvos miestu – į mūsų kaimyninę sostinę suplūdo tūkstančiai lietuvių, kurie didžiausią Rygos areną nudažė žalia spalva.
„Lietuviai tikėjo mumis. Ačiū sirgaliams už tokį palaikymą. Labai geros emocijos, ačiū sirgaliams, jautėmės kaip namie, gaila, kad sirgaliams nedavėme daugiau impulso, jog perlaužtume varžybas“, – pridūrė Klaipėdos „Neptūno“ gynėjas.
Jis pripažino, kad šią vasarą jo svajonė buvo atsidurti šioje Lietuvos rinktinėje.
Šiemet ji savo žygį baigė Europos čempionato ketvirtfinalyje, bet kokios yra šios jaunos komandos lubos ateityje?
„Lubos aukštos, galime pasiekti daugiau. Turime jaunų žaidėjų, kai kurie žaidėjai jau pike, turime susiburti ir žaisti už Lietuvą“, – užbaigė A.Velička.
Lietuvos rinktinė Europos čempionate. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67, Lietuva – Vokietija 88:107, Lietuva – Suomija 81:78, Lietuva – Švedija 74:71, Lietuva – Latvija 88:79, Lietuva – Graikija 76:87.
