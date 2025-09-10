„Jie buvo geresni už mus. Šiandien jie mūsų nenustebino, tiesiog nesukontroliavome pirmoje rungtynių pusėje varžovų tritaškių ir greitų atakų. Antroje pusėje sumažinome skirtumą, bet praleidome tolimus metimus ir jie išlaikė pranašumą.
Turime didžiuotis savimi, kad nužygiavome iki ketvirtfinalio“, – po mačo kalbėjo kartvelų treneris Aleksandras Džikičius.
Įspūdingą puolimo šou užkūrę suomiai šiose rungtynėse įmetė net 17 tolimų metimų iš 31 bandymo.
Po dviejų kėlinių dviženklį deficitą turėję kartvelai dar bandė kabintis į rungtynes ir buvo priartėję, bet akistatos pabaigoje juos pribaigė taiklūs Suomijos šūviai.
„Sveikinimai visai Suomijos komandai. Bandėme viską, kad sustabdytume juos, bet jie pataikė labai gerai, ypač iš toli. Labai sunku sustabdyti tokią komandą. Mes kovojome, dabar nesijaučiame gerai, bet turime didžiuotis, kad parodėme charakterį ir esame čia“, – samprotavo Sakartvelo komandos kapitonas Tornikė Šengelija.
Jis šio mačo nebaigė – ketvirtajame kėlinyje 33-ejų krepšininkas buvo išvarytas iš aikštės po to, kai bandydamas stabdyti į greitą ataką išskuodusį suomį Edona Maxhuni grubiai pažeidė taisykles.
Kiek anksčiau iš aikštės buvo išvarytas ir kitas kartvelų žaidėjas Goga Bitadzė.
Po rungtynių vienas iš žurnalistų paprašė Sakartvelo atstovų įvertinti teisėjų darbą.
„Jei klausimo prasmė yra gauti iš manęs atsakymą, kad pralaimėjome dėl teisėjavimo, to nebus. Mes pralaimėjome, nes nebuvome pakankamai geri. Nuvyliau save, kad neturėjau galimybės pasveikinti suomius ir trenerį aikštėje su pergale. Tikiuosi, kad dar sutiksiu juos ir pasveikinsiu“, – tęsė T.Šengelija.
Tuo metu šį klausimą išgirdęs treneris A.Džikičius pradėjo juoktis.
„Kodėl jūs to klausiate? Koks šio klausimo tikslas? Kokį žaidimą norite matyti – dirbtinį intelektą prieš dirbtinį intelektą? Čia ketvirtfinalis – faktas, kad abi komandos žais emocingai“, – kalbėjo jis.
Kiek vėliau strategas sulaukė dar vieno jį juoktis privertusio klausimo.
Spaudos konferencijoje nuskambėjo pasiteiravimas, ar nebuvo papildomų iššūkių šiam specialistui treniruojant tokią emocingą Sakartvelo komandą?
Išgirdęs šį klausimą A.Džikičius nusprendė pradėti ironizuoti.
„Man keistoka treniruoti tokią komandą, nes aš esu iš Serbijos. Šalis, kuri labai rami, kantri, mandagi. Mes tiesiog gerai sutampame. Aš labai jais didžiuojuosi, ką jie pasiekė.
Nes tik mes žinome, kokias problemas mes turėjome. Jūs to nežinote, nes mes gimėme ir augome taip, kad nesiskųstume“, – kalbėjo kartvelų strategas.
Pirmą kartą šalies istorijoje į Europos čempionato pusfinalį žengusi Suomija jame susikaus su Vokietijos ir Slovėnijos poros nugalėtoja.