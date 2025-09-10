„Dvejopos emocijos“, – galiausiai tarė.
Tuo metu apie 7–8 tūkstančiai lietuvių jau buvo bebaigę išeiti iš Rygos „Xiaomi“ arenos. Visi planavo kelionę namo – kas iškart, kas kitą dieną.
Keliauti namo tenka ir Lietuvos rinktinei.
Antradienį net ir be pagrindinio įžaidėjo iki „Eurobasket 2025“ ketvirtfinalio nužygiavusi Rimo Kurtinaičio Lietuvos rinktinė karštoje kovoje 76:87 nusileido Graikijos krepšininkams, kurie pusfinalyje susitiks su viena favoričių Turkija.
„Pilna arena lietuvių. Ačiū jiems, nuostabiai palaikė. Nusipelnė geresnio mūsų žaidimo. Nežinau, kas pakišo koją. Galbūt patirties stoka. Labai pritrūko Roko. Gaila. Istorinis šansas ir šioms rungtynėms tikėjomės geresnio žaidimo. Per daug kvailų klaidų. Prieš tokią komandą negalime taip klysti. Turėjome sužaisti idealias rungtynes ir to nepadarėme“, – pasverdamas žodžius sakė T.Sedekerskis.
Dar Tamperėje dėl T.Sedekerskio buvo kilęs nerimas – rungtynių su Vokietija pabaigoje jis patyrė čiurnos traumą. Ta trauma persekiojo iki šiol.
„Sezonas prasideda greitai. Klubas laukia, išgyvena. Negalėjau žaisti be vaistų. Nebuvo tokios galimybės. Pažiūrėsime. Pats neįsivaizduoju, kiek man reikės laiko. Tiek man, tiek Margiriui tos kojos patinusios, skauda. Bet tai krepšinis ir mes dirbame ne grožio salone, – sakė „Baskonia klubo marškinėlius vilkintis T.Sedekerskis. – Žinoma, išmuša iš formos. Žiūrėjau rungtynes prieš latvius, tai buvo, kur turėjau turėti daugiau kontakto, greičiau sureaguoti. Atrodo, kad kartais pasaugau tą koją, nors kartais nejuti. Bet galiu tik didžiuotis komanda, Margiriu, savimi, kad atidavė viską, ką galėjome.“
Bet ilgiau nei trauma persekios kita mintis – per paskutines B grupės rungtynes su švedais dar Suomijoje traumą patyrė R.Jokubaitis. Apie situaciją turbūt gerai viską žino kiekvienas Lietuvos rinktinės sirgalius.
Įžaidėjas nežais mažiausiai 6 mėnesius, o krepšininkus ir sirgalius gal net ir ilgiau persekios mintis: o kaip būtų buvę su Roku?
„Žinoma. Faktas. Ta vasara atrodo dvejopa. Gal neblogai, nes daug kas mus nurašė, o mes nuo pirmos dienos atėjome, sunkiai dirbome, likome komanda ir kovojome. Galbūt būtų galima sakyti, kad visai nebloga ta vasara, bet mes atvažiavome medalių ir negalime sakyti, kad patekome į ketvirtfinalį ir tai jau sėkminga vasara, – svarstė T.Sedekerskis. – Labai apkartino ta Roko trauma. Buvo kitų traumų – tiek Margirio (Normanto, – Red.), tiek mano. Kažkur ir ten sumaišė kortas, krito sportinės formos. Dabar neieškome pasiteisinimų. Yra kaip yra. Žiūrėkime toliau.
– G.Antetokounmpo surinko 29 taškus ir 26 naudingumo balus, bet efektyvumas jo nebuvo geras – tai buvo jo neefektyviausios rungtynės Europos čempionate. Kaip vertinate gynybą prieš jį?
– Man dabar sunku pasakyti, bet aš sakiau kolegoms, kad nebuvo jis tas žmogus, kuris vienas mus nugalėjo, kaip nugalėjo Izraelį. Bent susidarė toks vaizdas.
Sąlyginai neblogai veikė planas. Be abejo, tokio žaidėjo nepaliksi...20 taškų jis tikrai sumes, nes visas žaidimas sukasi aplink jį. Jis yra labai geras greitame puolime. Įmetė keletą per daug lengvų taškų.
Pradžia buvo daug žadanti, nes gerai pradėjome puolime, dalinomės kamuoliu, sustabdėme jį gynyboje. Visumoje tas darbas – tiek Marekas, tiek Ąžuolas, kurie pagrinde su juo dirbo – visai neblogai pasirodė.
Nemanau, kad G.Antetokounmpo žaidimas buvo mūsų pralaimėjimo priežastis.
– Kiek į neviltį varė kai kurie švilpukai prieš G.Antetokounmpo?
– Ai...Žinome, ko tikėtis. Atvykome į čempionatą ir žinojome, kad bus FIBA teisėjai. Matėme, kaip „lepina“ žvaigždes, kaip „lepina“ L.Markkaneną, F.Wagnerį. Matėme tą patį jau kai buvome Suomijoje.
Dabar verkšlenti, kad vienas ar kitas švilpukas – nereikėtų.
Reikėtų žiūrėti, kur mes nepadarėme, kur vaikiškai klydome, kur vėlavome.
– Galbūt pasidavėte emocijoms po kelių švilpukų – štai ir sirgaliai įsijungė su keiksmažodžiais praturtinta skanduote, žaidėjai gana karštai reagavo...
– Nežinau. Aš asmeniškai stengiuosi nereaguoti. Nereikia, tai išmuša ir nepadeda. Bet kartais atrodo, kad atiduoti viską, buvome ir priartėję, tad tokie švilpukai varo į neviltį, bet nieko nepadarysi.
– Žaidėte neįprastai daug aukštu penketu. Ar nepritrūko susižaidimo, nes tokia sudėtimi šią vasarą net nematėme?
– Nežinau. Galbūt nėra tiek akcentuojamas puolime žaidimas ant trečiųjų numerių. Nemanau, kad mus tai išmušė. Buvo siurprizas tiek man, tiek graikams, nes reikėjo žaisti trečiu numeriu.
Bet nemanau. Pritrūko kantrybės, pažaisti ilgiau, išnaudoti stipriausias puses. Jonui gerai ėjo, bet pritrūko.
Gal dar jaučiasi, kad esame jauni. Mūsų įžaidėjai dar užaugs.
Šitas čempionatas buvo geras apšilti kojas.
– Kokį pažymį parašytumėte Lietuvos rinktinei?
– Nenoriu daryti vertinimų. Manau, kad visi didžiuojasi komanda. Ji buvo nurašyta, bet mes dirbome ilgai, sunkiai. Buvo sunkiausia treniruočių vasarą ir tai davė vaisių.
Lietuva mumis patikėjo ir tai parodė pilna arena. Galime didžiuotis tokiais sirgaliais.
Pažymį mažina Roko trauma ir ta nesėkminga atkarpa Suomijoje.
– Kas laimės čempionatą?
– Vokiečiai.
Tadas SedekerskisGiannis AntetokounmpoRimas Kurtinaitis
