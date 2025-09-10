Dviejų čempionato ramybės drumstėjų aštuntfinalis: Suomija nuo kelio siekia patraukti Sakartvelą

Čempionato B grupėje tik lietuviams ir pasaulio čempionams vokiečiams nusileidę suomiai – atitinkamai 78:81 ir 61:91, suomiai aštuntfinalyje sukūrė didžiausią turnyro sensaciją.
Trečiąją poziciją grupėje iškovoję Lauri Markkaneno vedama ekipa palaužė pagrindinį pretendentą į čempionų sostą Serbijos komandą 92:86.
Tuo tarpu kartvelai iš C grupės į atkrintamąsias kovas pateko tik kitos ekipos dėka – du laimėjimus turėjusi Sakartvelo ekipa paskutiniame ture meldėsi, kad graikai įveiktų ispanus ir tai jie padarė 90:86.
Kitu atveju į aštuntfinalį buvo prasimušusi Ispanija. O jau aštuntfinalyje kartvelai gan netikėtai susitvarkė su dar vienu turnyro favoritu Prancūzija 80:70.
Šios poros laimėtojas pusfinalyje turės susikauti su kitos ketvirtfinalio poros – Vokietija-Slovėnija – nugalėtoju.
Kitą pusfinalį sudaro Turkijos ir Graikijos ekipos.
