Europos čempionato ketvirtfinalis: nepralaiminti pasaulio čempionė Vokietija prieš L. Dončičiaus tempiamą Slovėniją

Jau mačo pradžioje įvyko netikėta istorija – bandęs atakuoti ir vaidinti baudą slovėnų ekipos lyderis Luka Dončičius užsidirbo nesportinę pražangą. Maža to – 4 min, kai slovėnai pirmavo 7:6, slovėnų žvaigždė jau turėjo dvi pražangas.
Pirmame kėlinyje vokiečiams nepavyko primesti savojo žaidimo varžovams ir dvikova buvo žaidžiama apylygiai – 7-ąją min. rezultatas buvo 15:15. Slovėnai po to pirmavo 22:17, o paskutinę kėlinio minutę 30:21.
Vokietija B grupėje įveikė visas penkias varžoves ir užėmė pirmąją vietą. Aštuntfinalyje planetos čempionai be didesnio vargo susitvarkė su A grupėje ketvirta likusia Portugalija 85:58.
Tuo tarpu Slovėnija su L.Dončičiumi D grupėje šventė tris pergales ir patyrė nesėkmes prieš lenkus 95:105 bei Prancūziją 95:103.
Aštuntfinalyje slovėnai žaidė su C grupės antra ekipa Italija, kuri buvo iškovojusi keturis laimėjimus. 42 taškus įmetęs L.Dončičus ištraukė slovėnus į ketvirtfinalį 84:77.
Pusfinalyje šios poros laimėtojas susikaus su pirmą kartą į Europos čempionato pusfinalį prasimušusia Suomija.
