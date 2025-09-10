Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Graikijos spauda po pergalės prieš lietuvius ir nutraukto prakeiksmo jau įžvelgia ir aukso spindesį

2025 m. rugsėjo 10 d. 16:30
Europos pirmenybių ketvirtfinalyje pasiekta pergalė prieš Lietuvos krepšininkus sužadino dar didesnį Graikijos sporto apžvalgininkų apetitą. Dabar graikai garsiai kalba apie aukso medalius.
Graikijos krepšinio rinktinėGiannis AntetokounmpoEuropos krepšinio čempionatas
