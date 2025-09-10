Latvijos rinktinę palikęs strategas jau matomas prie nacionalinės Italijos komandos vairo

„Kelias atrodo aiškus. Galiu tik pasakyti, kad jis – išskirtinis specialistas, vienas geriausių“, – kalbėdamas su Italijos žiniasklaida sakė L. Petrucci.
Nors L. Banchi pastaruoju metu treniravo tiek Stambulo „Anadolu Efes“ klubą, tiek ir Latvijos rinktinę, dabar jo etapas šiose komandose baigtas, todėl jis laikomas vienu pagrindinių kandidatų ir, anot Italijos krepšinio federacijos vadovo, tinkamiausiu pasirinkimu po Gianmarco Pozzecco pasitraukimo.
Pastarasis po nesėkmės aštuntfinalyje prieš Slovėniją paskelbė apie atsistatydinimą.
L. Petrucci pabrėžė, kad G. Pozzecco liks svarbi figūra italų krepšinyje: „Gianmarco yra ne tik geras treneris, bet ir ypatingas žmogus, prie kurio esu labai prisirišęs. Deja, šįkart rezultatai su juo neatėjo.“
Kalbėdamas apie skaudžią nesėkmę Slovėnijai, Italijos krepšinio prezidentas neslėpė, kad lemiamą įtaką padarė Luka Dončičiaus fenomenas:
„NBA jo nesustabdo, tai kaip galėjome mes? Jo metimai, jo žaidimas – visiškas fenomenas.“
Federacijos vadovas taip pat paneigė Italijos spaudoje pasirodžiusius gandus, esą buvęs treneris buvo spaudžiamas dėl Danilo Gallinari vaidmens ir vietos galutiniame rinktinės dvyliktuke:
„Tai netiesa. G. Pozzecco niekas nieko negali primesti ir sakyti ką imti į komandą, o ko ne.“
Ne mažiau diskusijų sukėlė ir Donte DiVincenzo istorija. Amerikos ir Italijos pasą turintis krepšininkas ilgai tvirtino, kad prisijungs prie rinktinės, tačiau čempionate nežaidė dėl jį užklupusios traumos.
„Žinoma, aplink buvo daug ironijos ir juokų, bet trauma – tikra. Tiesiog mums nepasisekė“, – pripažino Italijos krepšinio federacijos prezidentas L. Petrucci.
Federacijos pvadovas užsiminė ir apie platesnį sporto kontekstą, pabrėždamas, kad politika turėtų padėti sportui, o ne trukdyti:
„Nėra prasmės vien tik skųstis. Geriau kalbėtis ir ieškoti sprendimų. Federacijos turi užtikrinti rezultatus, o politikai – sudaryti tam sąlygas.“
Italijos krepšinio rinktinėGianmarco PozzeccoLuca Banchi
Rodyti daugiau žymių