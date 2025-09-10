Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos rinktinei ir R. Kurtinaičiui – G. Nausėdos padėka

2025 m. rugsėjo 10 d. 08:00
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antradienį baigė pasirodymą „Eurobasket 2025“, tačiau nepaisant to sulaukė gražiausių šalies prezidento žodžių.
Lietuviai ketvirtfinalyje 76:87 nusileido Graikijos krepšininkams ir dar kurį laiką gyvens be medalių.
Visgi pasididžiavimas Lietuvos vyrais jaučiamas visoje Lietuvoje, o puikiai jį įgarsino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Pasiaukojimas. Ryžtas. Bebaimiškumas. Azartas. Kova iki pabaigos. Vienybė. Komanda. Kartais yra svarbesnių dalykų už pergales. Ačiū Lietuvos rinktinei ir ačiū Rimui Kurtinaičiui subūrusiam tokią ją!“ – rašė prezidentas.
Paskutinį medalį Lietuvos krepšininkai iškovojo 2015 metų Europos čempionate, kuriame iškovojo sidabro medalius.
