Lietuvos rinktinei ir R. Kurtinaičiui – G. Nausėdos padėka

Lietuviai ketvirtfinalyje 76:87 nusileido Graikijos krepšininkams ir dar kurį laiką gyvens be medalių.
Visgi pasididžiavimas Lietuvos vyrais jaučiamas visoje Lietuvoje, o puikiai jį įgarsino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Pasiaukojimas. Ryžtas. Bebaimiškumas. Azartas. Kova iki pabaigos. Vienybė. Komanda. Kartais yra svarbesnių dalykų už pergales. Ačiū Lietuvos rinktinei ir ačiū Rimui Kurtinaičiui subūrusiam tokią ją!“ – rašė prezidentas.
Paskutinį medalį Lietuvos krepšininkai iškovojo 2015 metų Europos čempionate, kuriame iškovojo sidabro medalius.
