Luka Dončičius neapsikentė arbitrų sprendimų – parodė jiems pinigų gestą

Jau pirmojo kėlinio 4-ąją min. L.Dončičius gavo dvi pražangas – vieną už, neva, vaidybą, o kitą – kovojant su varžovu.
Trečioji pražanga ji pasivijo antrame kėlinyje, o trečiojo ketvirčio pradžioje, puldamas vokiečių krepšį jis atsitrenkė į Dennisą Schroderį ir arbitras parodė ir ketvirtąją pražangą.
Gavęs pražangą puolime Luka visais įmanomais būdais parodė savo nusivylimą tokiu taisyklių traktavimu ir galiausiai eidamas prie savo krepšio teisėjams parodė pinigų gestą.
Neva, jie už tokius sprendimus gavo atlygį.
Tris kėlinius pirmavusi Slovėnija krito po nesėkmingos atkarpos ketvirto kėlinio pabaigoje – nusileido 91:99 ir iškrito iš čempionato. l.Dončičius žaidė iki mačo pabaigos ir pelnė 39 taškus.
Vokietija žengė į pusfinalį ir penktadienį kovos su Suomija.
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėVokietijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių