SportasKrepšinis

Luka Dončičius neapsikentė arbitrų sprendimų – parodė jiems pinigų gestą

2025 m. rugsėjo 10 d. 23:31
Lrytas.lt
Slovėnijos krepšinio rinktinės lyderis Luka Dončičius per visą Europos čempionatą buvo akylai stebimas ir „prižiūrimas“ teisėjų – apie keistokus jų sprendimus ne kartą užsiminė šios komandos stovykla. Trečiadienio vakarą Slovėnija žaidė ketvirtfinalio mačą su pasaulio čempionais vokiečiais ir juos šokdino tris kėlinius. Tačiau slovėnų lyderiui L.Dončičiui akistata prasidėjo ir vyko itin nepalankiu scenarijumi – teisėjai trečiame kėlinyje NBA žvaigždei skyrė ketvirtą pražangą ir šia turėjo saugotis.
Daugiau nuotraukų (2)
Jau pirmojo kėlinio 4-ąją min. L.Dončičius gavo dvi pražangas – vieną už, neva, vaidybą, o kitą – kovojant su varžovu.
Trečioji pražanga ji pasivijo antrame kėlinyje, o trečiojo ketvirčio pradžioje, puldamas vokiečių krepšį jis atsitrenkė į Dennisą Schroderį ir arbitras parodė ir ketvirtąją pražangą.
Gavęs pražangą puolime Luka visais įmanomais būdais parodė savo nusivylimą tokiu taisyklių traktavimu ir galiausiai eidamas prie savo krepšio teisėjams parodė pinigų gestą.
Neva, jie už tokius sprendimus gavo atlygį.
Tris kėlinius pirmavusi Slovėnija krito po nesėkmingos atkarpos ketvirto kėlinio pabaigoje – nusileido 91:99 ir iškrito iš čempionato. l.Dončičius žaidė iki mačo pabaigos ir pelnė 39 taškus.
Vokietija žengė į pusfinalį ir penktadienį kovos su Suomija.
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėVokietijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

