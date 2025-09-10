Paaiškėjo kur vyks artėjančio Eurolygos sezono finalo ketvertas

Tai bus pirmas kartas nuo 2007 metų, kai šis prestižinis renginys vėl įvyks Graikijoje, kur tuomet Atėnų „Panathinaikos“ triumfavo, ir šiemet jų gerbėjai tikisi vėl išvysti savo komandą siekiant titulų.
Renginys vyks 2026 metų gegužės 22–24 dienomis. o finalas – gegužės 24 d.
Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas komentavo, kad finalo ketverto sugrįžimas į Atėnus atspindi Eurolygos stiprius įsipareigojimus Graikijai ir jos krepšinio tradicijoms:
„Miesto atsidavimas krepšiniui, jo istorija ir aistringi sirgaliai paverčia Atėnus idealia vieta tokiam renginiui.“
Praėjusiais metais Eurolygos finalo ketvertas vyko Abu Dabyje.