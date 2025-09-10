Toks rezultatas – didžiausias pasiekimas šalies krepšinio istorijoje.
Trečiadienį vykusiame ketvirtfinalyje suomiai pirmavo viso mačo metu, o pabaigoje sudavė lemiamus smūgius ir 93:79 patiesė taip pat netikėtai į ketvirtfinalį prasibrovusį Sakartvelą.
„Jaučiuosi puikiai. Žinote, tai svajonės išsipildymas, bet mūsų darbas dar nebaigtas. Mūsų laukia dar dvejos rungtynės, o mūsų tikslas – medaliai“, – po pergalės šypsojosi Suomijos rinktinės gynėjas Edonas Maxhunis.
Akistatoje su Sakartvelu netrūko aistrų – iš aikštės buvo išvaryti net du kartelai, o po mačo žurnalistų dėmesį atkreipė kraujo dėmės ant Jacobo Grandisono marškinėlių.
Paprašytas pakomentuoti aikštėje virusias emocijas ir kietą kovą jis nenorėjo daugžodžiauti. Kur kas plačiau krepšininkas komentavo saldų savo šalies pasiekimą.
„Geras jausmas. Tai pelnytas pasiekimas, praeityje vaikinai padarė puikų darbą prieš mus, dabar mes gauname to vaisius ir esame Europos čempionato ketverte. Ypatingas jausmas. Istorinis“, – samprotavo suomis.
Trečiadienį Rygos arenoje Suomijos rinktinę palaikė apie keli tūkstančiai suomių sirgalių.
Pirmą kartą šalies istorijoje į Europos čempionato pusfinalį patukusios rinktinės žaidėjas E.Maxhunis viliasi penktadienio pusfinalio mače išvysti pilnutėlę Rygos areną.
„Tikiuosi beprotiškos publikos. Norime 10 tūkstančių žmonių. 10 tūkstančių suomių. Ir jie atskris, aš jums pažadu“, – šypsojosi jis.
Suomija istoriniame pusfinalyje susikaus su Vokietijos ir Slovėnijos poros nugalėtojais.
„Iš mandagumo neatsakysiu (prie ką norėtų žaisti pusfinalyje). Noriu stebėti rungtynes, kas laimės, prieš tą komandą ir žaisime“, – į penktadienio kovą žvelgė J.Grandisonas.
Daugiau Europos čempionato naujienų skaitykite čia.