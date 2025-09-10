Slovėnus visas rungtynes į priekį tempusi „Los Angeles Lakers“ klubo žvaigždė įmetė 39 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 33 naudingumo balus.
Maža to, garsiausias Slovėnijos krepšininkas trečiajame kėlinyje užsidirbo ketvirtąją asmeninę pražangą.
Po mačo pralaimėjimą patyrę slovėnai kėlė klausimus dėl teisėjavimo.
„Nieko naujo, tai tęsiasi kiekvieną vasarą. Šie dalykai (teisėjavimas) neatitinka to lygio, koks krepšinis yra žaidžiamas. Liūdna, liūdna. Tai nutinka daugeliui komandų, tą matome ir šiame turnyre.
Jie mus išklauso, gauname informaciją, kad situacija pasitaisys, bet viskas būna tik blogiau. Liūdna. Mes paliekame šeimas namuose dviem mėnesiams, tada per 40 minučių kažkas iš tavęs atima tai dėl ko dirbai daug metų, net ne kelis mėnesius.
Labai didžiuojuosi šia komanda. Nenoriu atimti ir Vokietijos nuopelnų, tai yra nuostabi komanda, pasaulio čempionai. Jie nusipelnė būti pusfinalyje, judame toliau“, – kalbėjo Klemenas Prepeličius.
Jam antrino ir vyriausias komandos treneris Aleksanderis Sekuličius.
„Sveikinimai Vokietijai su patekimu į pusfinalį. Galėčiau kalbėti apie dalykus, kurie vyko aikštėje nuo pirmų minučių, nes vyko keisti dalykai. Bet net nenoriu apie tai kalbėti, nes viskas bus nubraukta, ką žaidėjai nuveikė aikštėje.
Tai skaudina. Skaudina, nes matant žaidėjų pasiaukojimą... Manau, kad žaidėme puikų krepšinį, mūsų varžovas buvo pajėgesnis. Turime atsiprašyti, kad ketvirtajame kėlinyje žaidėme kiek per grubiai, bet yra kaip yra. Mes pralaimėjome.
Žinau, kad savo komandoje turime superžvaigždę L.Dončičių, bet žaidėjai aplink jį, jų pastangos nėra lengvos. Labai sunku... Bet būti taip nepagarbiai vertinamiems kaip šiandien, tiesiog skaudu.
Didžiuojuosi savo vyrais, jie sužaidė puikias rungtynes turbūt prieš pajėgiausią turnyro komandą. Gaila, kad pralaimėjome, bet galime palikti šį čempionatą palikti aukštai iškelta galva. Vis dėlto ne visi rungtynių dalyviai gali padaryti tą patį“, – tęsė specialistas.
