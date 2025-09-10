Tapo aiški Lietuvos rinktinės iškovota vieta Europos čempionate

Iš esmės Lietuvos komanda išvykdė šalies krepšinio asociacijos keliamus uždavinius – būti tarp 8 geriausių komandų.
Tai aukščiausia mūsiškių vieta nuo 2015 metų, kai Jono Kazlausko vedama komanda Europos čempionate iškovojo sidabro medalius.
2017 metais Lietuva po pralaimėjimo aštuntfinalyje Graikijai užėmė 9 vietą, o 2022 m. lietuviai finišavo 15 pozicijoje.
Šeštąją vietą užėmė Slovėnijos krepšininkai, kurie 91:99 nusileido pasaulio čempionams vokiečiams.
Septintoji vieta atiteko Lenkijai, o aštuntoji – Sakartvelui.
Pirmąsias keturias vietas išsidalins Vokietija, Turkija, Suomija ir Graikija. Pusfinaliuose susikaus vokiečiai su suomiais, o turkai su graikais.
Taip pat aiškios vietos nuo 9-osios iki 16-osios: 9. Prancūzija, 10. Serbija, 11. Italija, 12. Latvija, 13. Bosnija ir Hercegovina, 14. Izraelis, 15. Portugalija, 16. Švedija.