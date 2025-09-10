V. Spanoulis vėl atsisuko į teisėjus – pasigedo nesportinių pražangų prieš G. Antetokounmpo

Po rungtynių graikų strategas džiaugėsi, jog jo auklėtiniai kontroliavo mačo eigą didžiąją dalį rungtynių ir nusilenkė prieš puikią atmosferą arenoje kūrusius lietuvius.
„Nepaisant pirmųjų 2–3 minučių, kai pradėjome prastai, kontroliavome žaidimą, – teigė V. Spanoulis. – Mano žaidėjai puikiai atliko savo darbą, laikėsi plano, žaidė su didžiule širdimi tūkstančių Lietuvos sirgalių akivaizdoje, puikioje atmosferoje. Didžiuojuosi savo žaidėjais, jie nusipelno visų sveikinimų.“
Ir vėl Graikijos rinktinėje nesustabdomas buvo Giannis Antetokounmpo. „Milwaukee Bucks“ žvaigždė per 32 minutes pelnė 29 taškus (9/14 dvit. 0/2 trit. 11/16 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 26 naudingumo balus.
Visgi kalbėdamas apie rinktinės lyderį strategas išskyrė jo indėlį, kurio statistikoje nesimato.
„Giannis pradėjo daugiau bendrauti su komanda, šiais metais jis tai daro dažniau nei bet kada anksčiau. Jis yra žmogus, kuris nuolat tobulėja, jis gali būti viršūnėje, bet vis tiek tobulėja.
Jis yra atsidavęs ir susitelkęs į savo ir komandos tikslus. Jis yra puikus lyderis, bet kartu ir vienas paprasčiausių lyderių, kuriuos esame matę. Tačiau aikštėje jis nori sunaikinti visus ne vienas, o kartu su savo komandos draugais, kuriais pasitiki“, – pareiškė V. Spanoulis.
Rungtynėse prieš Lietuvą G. Antetokounmpo išprovokavo vieną nesportinę pražangą, kuomet Ignas Sargiūnas bandydamas stabdyti įsibėgėjusį Graikijos „monstrą“ prilaikė jį neleistinai.
Lietuvos krepšininkai su tokiu švilpuku nesutiko, tačiau V. Spanoulis įsitikinęs, jog mūsų krepšininkams turėjo būti skirta kur kas daugiau nesportinių pražangų.
„Giannis turėtų išprovokuoti daugiau pražangų. Kuomet ji sugriebia 2–3 žaidėjai, dažnai tai yra nesportinės pražangos. Jis turi mesti daugiau baudos metimų, lyginant su kitais Europos čempionato žaidėjais“, – dėstė Graikijos treneris.
Vassilis SpanoulisGiannis AntetokounmpoGraikijos krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių