Europos čempionato ketvirtfinalio mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 76:87 turėjo pripažinti Graikijos pranašumą ir baigė pasirodymą turnyre.
Įspūdingas Lietuvos sirgalių palaikymas žavėjo ne tik savus, bet ir varžovus. Po mačo galvą prieš lietuvius nulenkė Pirėjo „Olympiakos“ žvaigždė Kostas Papanikolaou.
„Lietuviai visada žino, kai reikia sukurti fantastišką atmosferą. Tą mes jaučiame ir kai atvykstame į „Žalgirio“ areną. Aš mėgaujuosi tuo“, – kalbėjo jis.
Po iškovoto bilieto į pusfinalį 35-erių graikas atsiprašė Lietuvos aistruolių.
„Noriu atsiprašyti, kad laimėjome. Žinau, kad sirgaliai (Lietuvos) yra dėl to nusivylę, bet jie – nerealūs, tikri krepšinio mylėtojai. Nukeliu kepurę prieš juos. Ačiū“, – teigė graikas.
Pergalingai pasibaigusiame mače jis įmetė 8 taškus (2/3 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 16 naudingumo balų.
Antradienio rungtynėse Graikiją į pergalę vėl vedė ryškiausia komandos žvaigždė per 32 minutes pelnė 29 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 26 naudingumo balus.
„Giannis yra geriausias žaidėjas pasaulyje. Man nesvarbu ką sako kiti, aš gerbiu tai, o mano nuomonė yra tokia.
Jūs viską matėte turnyro metu. Jis yra dominuojantis vyrukas, kurį labai sunku sustabdyti. Nuostabus lyderis, nuostabus komandos draugas, jis žino, kada kalbėti, ką pasakyti, kaip prieiti ir tinkamai skaito žaidimą“, – tęsė K.Papanikolaou.
Jo atstovaujama Graikijos krepšinio rinktinė į Europos čempionato pusfinalį pateko pirmą kartą nuo 2009-ųjų.
Jame graikai susikaus su Ergino Atamano treniruojama Turkijos krepšinio rinktine. Ji tarp keturių stipriausių Senojo žemyno komandų žengė pirmą kartą nuo 2001-ųjų.
