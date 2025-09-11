Trečiadienį Rygoje vykusiose pirmenybių ketvirtfinalio rungtynėse jo atstovaujama Vokietija 99:91 pranoko Slovėniją ir žengė tarp keturių stipriausių Senojo žemyno komandų.
Ketvirtfinalio akistatoje vokiečiai didžiąją dalį laiko buvo atsiliekančios komandos vaidmenyje, bet sugebėjo perlaužti rungtynes ketvirtajame kėlinyje.
Vienas iš sėkmės faktorių svarbiausiu komandai metu buvo būtent M.Lo.
Jis per 23 aikštėje praleistas minutes įmetė 11 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 10 naudingumo balų.
„Nesvarbu, kad ir kokia scena tai būtų, man nėra sunku prisiimti atsakomybę sunkiausiais momentais. Kai komandai iškyla sunkumai, nebijau sukurti momentų ekipai ir sau. Tai yra mano žaidimo dalis visos karjeros metu“, – po dvikovos samprotavo 32-ejų vokietis.
Paklaustas, ar jis žada tokį pats stilių išlaikyti ir kitą sezoną „Žalgirio“ gretose, gynėjas linktelėjo galvą.
„Tikrai taip. Prisiimu atsakomybės tada, kai komandai reikia mano pagalbos“, – tęsė jis.
Krepšininkas taip pat prakalbo ir apie Lietuvos rinktinės pasirodymą, kuris antradienį baigėsi ketvirtfinalyje, kai lietuviai 76:87 nusileido Graikijai.
„Jie (lietuviai) turėjo traumų, tai pridėjo sunkumų. Apskirtai daug traumų šiame Europos čempionate. Jie iškrito, bet kaip sirgaliai juos palaikė net ir po pralaimėjimo, tai parodo, kokias krepšinio tradicijas ir pasididžiavimą turi Lietuva“, – kalbėjo vokietis.
Kitą sezoną jo atstovaujamas Kauno „Žalgiris“ trečiadienį taip pat žaidė rungtynes.
Turkijoje vykusiame draugiškame mače Tomo Masiulio auklėtiniai 74:78 nusileido Bursos „Tofas“ klubui. M.Lo prisipažino, kad šio mačo jam matyti neteko
„Šiandien visą dėmesį skyriau mūsų rungtynėms. Mačiau, kad jie pralaimėjo, bet rungtynių nemačiau, tą akimirką miegojau“, – atviravo krepšininkas.
Europos krepšinio čempionato pusfinalyje Vokietija susikaus su Suomija. Šios rungtynės vyks penktadienį.
