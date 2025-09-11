Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolygos naujokės aukštaūgis buvo patupdytas į areštinę

2025 m. rugsėjo 11 d. 11:24
Tel Avivo „Hapoel“ komandos aukštaūgis, Johnathanas Motley, dėl kelių eismo taisyklių pažeidimo atsidūrė areštinėje Bulgarijoje.
Krepšininkas negalėjo grįžti į Izraelį su kitais komandos draugais ir buvo sulaikytas, bei praleido kelias valandas areštinėje.
Kaip praneša „One“ „Hapoel“ vadovai ėmėsi spręsti šią problemą ir padėjo J. Motley ištrūkti iš arešto. Galiausiai krepšininkas buvo paleistas, ir galės prisijungti prie komandos pasiruošimo.
J. Motley, kuris praeitą sezoną žaidė Tel Avivo „Hapoel“ komandoje ir buvo vienas jos lyderių. Praėjusiame Europos taurės sezone jis vidutiniškai pelnė 16,7 taško, atkovojo 4,8 kamuolio, atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir surinko 19,5 naudingumo balo per 26 minutes.
Ateinantį sezoną Tel Avivo „Hapoel“ debiuotuos Eurolygos turnyre.
