Rygoje vykusiame ketvirtfinalio mače daugiau nei 9 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje vokiečiai 99:91 pranoko Luka Dončičiaus į priekį vestus slovėnus.
Dar pirmajame kėlinyje dviženklį deficitą turėjusi Vokietija besivejančios komandos vaidmenyje buvo tris kėlinius.
Paskutiniojo ketvirčio metu skirtumas tarp komandų ėmė ryškėti – daugiau energijos svarbiausiems momentams išsaugojusi Vokietija nokautavo varžovus ir žengė į pusfinalį.
„Sunkios, emocingos rungtynės. Turėjome didžiules problemas pirmajame kėlinyje su gynyba, blogai atkovojome kamuolius, jų gynyba taip pat mus šiek tiek išmušė iš vėžių puolime, taip slovėnai susikrovė pranašumą, bet mes išlikome šalia.
Antra rungtynių pusė buvo kiek geresnė, jie toliau gerai puolė, bet mačo pabaigoje mūsų suolelis, šviežumas ir didesnės opcijos leido laimėti akistatą“, – po akistatos kalbėjo Vokietijos treneris Alanas Ibrahimagičius.
Pusfinalyje vokiečių penktadienį lauks jau gerai pažįstamas varžovas – Suomijos rinktinė.
Būtent su suomiais vokiečiai žaidė B grupėje ir sausakimšoje Tamperės arenoje patiesė šeimininkus triuškinančiu skirtumu 91:61.
Vis dėlto sureikšminti prieš savaitę vykusio mačo Vokietijos rinktinė nenori. Vokiečiai prisiminė praėjusius metus ir Prancūzijoje vykusias vasaros olimpines žaidynes.
„Nemanau, kad pirmosios rungtynės dabar kažką reiškia. Identišką situaciją turėjome ir praėjusiais metais (vasaros olimpinių žaidynių krepšinio turnyre). Nugalėję prancūzus jų sirgalių akivaizdoje, bet pusfinalyje pralaimėjome.
Suomija prisimins tas rungtynes, jie ateis su ta mintimi, kad nori atsirevanšuoti. Tai didelės rungtynės abejoms komandoms, bet mes koncentruojamės į savo tikslą – mūsų laukia dar du mačai.
Peržiūrėsime rungtynes, kurias žaidėme grupių etape ir ieškosime būdų, kaip tapti geresniais“, – kalbėjo vienas iš Vokietijos rinktinės lyderių Danielis Theisas.
Paryžiaus olimpinių žaidynių grupių etapo varžybose vokiečiai buvo nugalėję šeimininkus prancūzus 85:71, tačiau vėliau vykusiame pusfinalyje nusileido jiems 69:73 ir apskritai liko be apdovanojimų.
„Neturiu daug ko pridėti. Grupių etape mes juos (suomius) nugalėjome užtikrintai, bet tik dėl to, kad išlaikėme koncentraciją nuo pirmųjų iki paskutiniųjų sekundžių.
Jie visada gali per minutę įmesti keturis tritaškius, nuolat bėgti, jei tu nuolat nebūsi pasiruošęs, vos per kelias atakas gali prisidaryti labai daug problemų“, – samprotavo A.Ibrahimagičius.
Vokietijos ir Suomijos rinktinių pusfinalio akistata Rygoje vyks penktadienį, 17 val.