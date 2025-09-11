K. Sloukas prieš pusfinalio mačą su Turkija: „Viską lems ne taktika“

„Manęs laukia didžiausias karjeros iššūkis, – dieną prieš pusfinalį kalbėjo Graikijos rinktinės veteranas 35 metų Kostas Sloukas. – Vasarą sunkiai dirbau, beveik neatostogavau su šeima. Nes tikrai tikėjau labai gera chemija šioje komandoje.
Tai, kad Vassilis Spanoulis yra prie rinktinės vairo mums suteikia tikrumo ir papildomo pasitikėjimo savimi.
Žinoma, aš nenoriu nuvertinti ankstesnių trenerių. Manau, kad psichologiškai visi esame pasiruošę kovai, nes manau, kad buvusių rungtynių gumbai mums įstrigo atmintyje ir nekantraujame sulaukti rytojaus rungtynių. Galiu pasakyti, kad šios rungtynės man bus svarbiausios karjeroje.“
Nuo 2011 metų rinktinėje kovojantis K.Sloukas įvertino ir Turkijos rinktinės strategą Erginą Atamaną.
„Jis yra labai puikus treneris, – tikino Graikijos rinktinės krepšininkas. – Aš tai sakiau jau daug kartų. Asmeniškai man jis yra geriausias strategas per pastaruosius 10 metų.
Jis subūrė labai gerą komandą su labai talentingais žaidėjais. Jo įtaka žaidimui yra labai didelė. Turime būti susikaupę visas 40 minučių ir tikėtis, kad sėkmė bus mūsų pusėje. Būsiu visiškai atviras. Netikiu kažkokia taktika tokiose rungtynėse.
Kad ir ką bandytume išpešti kalbėdami ar žiūrėdami vaizdo įrašus, svarbiausia bus tik faktas, kas norės labiau laimėti.
Kaip jau sakiau anksčiau, svarbu bus ne dvikovos pradžia, o paskutinės minutės, atsikovoti kamuoliai, sustabdytos greitos atakos.
Tokiose rungtynėse yra svarbūs tam tikri dalykai ir niuansai, o ne taktika. Taip, taktika suteikia pagrindą kovai, bet šių rungtynių raktas bus atiduodama širdis, nusiteikimas ir pasitikėjimas savimi.“
