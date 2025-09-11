Kazlų Rūdoje – LKL ir NKL patirties turintis naujokas iš Prienų bei šansas vietiniam jaunuoliui

Iš Prienų „Tikodentos“ komandos į Kazlų Rūdą atvyksta 22-ejų metų lengvasis puolėjas Edas Valenta. Praėjusį sezoną krepšininkas per 34 sužaistas rungtynes fiksavo 7 taškų, 4,8 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir 6,4 naudingumo balo vidurkius.
Anksčiau E. Valenta jau yra atstovavęs tiek LKL, tiek NKL klubams, todėl naujajai ekipai suteiks papildomos patirties ir stabilumo „Smagu prisijungti prie komandos, kuri parodė didelį dėmesį. Tikiuosi, turėsime gerą sezoną ir pavyks pasiekti aukščiausias vietas“, – kalbėjo E. Valenta.
Dvyliktuoju naujoku tapo vietinis aštuoniolikmetis gynėjas Matas Ližaitis, praėjusį sezoną atstovavęs Tornado KM Moksleivių krepšinio lygoje.
„Prisijungimas prie komandos man – didelis žingsnis į priekį ir didelė garbė atstovauti savo miestą. Noriu įgyti kuo daugiau patirties, tobulėti aikštelėje ir prisidėti prie bendrų pergalių“, – dalijosi M. Ližaitis.
Artėjančiame sezone Kazlų Rūdos ekipos sudėtyje taip pat rungtyniaus: Jaunius Davniukas, Karolis Šarukas, Mantas Gelčius, Matas Makauskas, Gytis Asačiovas, Žygimantas Kerza, Andrius Jerašiūnas, Titas Pundinas ir Lukas Martišius. Komandai ir toliau vadovaus treneris Tomas Bietkis.