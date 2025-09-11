Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Naujajam sezonui besiruošiantis „Rytas“ patyrė pirmąją nesėkmę

2025 m. rugsėjo 11 d. 08:27
Lrytas.lt
Italijoje pasirengimą artėjančiam sezonui tęsiantys Lietuvos vicečempionai patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 75:93 (17:21, 25:29, 14:20, 19:23) nusileido Brešos „Germani“ komandai.
Vilniečių gretose rezultatyviausiai žaidė Gytis Masiulis, pelnęs 16 taškų. Po 15 taškų pridėjo Jerrickas Hardingas ir Jacobas Willey, kuris dar atkovojo 11 kamuolių. Simono Lukošiaus sąskaitoje – 12 taškų, Martyno Paliukėno – 10.
Varžovų komandoje išsiskyrė Amedeo Della Valle, surinkęs 29 taškus (6/10 tritaškių, 29 naudingumo balai), o Miro Bilanas pridėjo 14 taškų.
Rugsėjo 12-ąją Italijoje viešintis „Rytas“ draugiškose rungtynėse susitiks su Venecijos „Umana Reyer“, o paskutinis testas prieš naująjį sezoną laukia rugsėjo 16-ąją namuose prieš Rimo Kurtinaičio treniruojamą Baku „Sabah“ ekipą.
