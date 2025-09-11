Naujajam sezonui besiruošiantis „Rytas“ patyrė pirmąją nesėkmę

Vilniečių gretose rezultatyviausiai žaidė Gytis Masiulis, pelnęs 16 taškų. Po 15 taškų pridėjo Jerrickas Hardingas ir Jacobas Willey, kuris dar atkovojo 11 kamuolių. Simono Lukošiaus sąskaitoje – 12 taškų, Martyno Paliukėno – 10.
Varžovų komandoje išsiskyrė Amedeo Della Valle, surinkęs 29 taškus (6/10 tritaškių, 29 naudingumo balai), o Miro Bilanas pridėjo 14 taškų.
Rugsėjo 12-ąją Italijoje viešintis „Rytas“ draugiškose rungtynėse susitiks su Venecijos „Umana Reyer“, o paskutinis testas prieš naująjį sezoną laukia rugsėjo 16-ąją namuose prieš Rimo Kurtinaičio treniruojamą Baku „Sabah“ ekipą.