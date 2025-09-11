Penktadienį Rygoje įvyks antroji šių komandų kaktomuša Europos čempionate.
Prieš daugiau nei savaitę Tamperėje vykusiame grupių etapo mače suomiams teko sugerti skaudžią meistriškumo pamoką (61:91), bet šios pergalės favoritais laikomi vokiečiai sureikšminti neketina.
„Pusfinalis – svarbios ir sunkios rungtynės. Mūsų laukia suomiai, su jais jau žaidėme kartą, bet nemanau, kad tai kažką reiškia. Jie dabar žaidžia dar geriau nei grupių etape (Tamperėje). Jie labai pasitiki savimi, nėra lengva žaisti prieš tokią komandą.
Turime būti susikoncentravę, kontroliuoti rungtynes, žaisti savo tempu, būsime pasiruošę rytojui“, – Lrytas prieš pusfinalio mačą kalbėjo Vokietijos strategas Alanas Ibrahimagičius.
Iš trečiosios pozicijos į atkrintamąsias varžybas žengusi Suomija Rygoje skrieja lyg ant sparnų
Aštuntfinalio etape suomiai pateikė vieną iš didžiausių turnyro sensacijų, kai 92:86 įveikė ir namo išsiuntė Serbiją.
Tuo metu trečiadienį vykusiame ketvirtfinalyje Suomija surengė tritaškių šou – įsmeigė net 17 tolimų metimų ir 93:79 patiesė Sakartvelą.
Didžiausia suomių žvaigždė – nesulaikomas 28-erių Lauri Markkanenas. Jis šiame čempionate vidutiniškai per dvikovą įmeta po 24,7 taško, atkovoja po 7,9 kamuolio ir renka po 26 naudingumo balus.
„Žaisti prieš tokią komandą – labai pavojinga. Daugelis komandų skiria dėmesį L.Markkanenui, o tai atveria erdves kitiems žaidėjams, kurie atakuoja krepšį su didžiuliu pasitikėjimu. Tai jų krepšinio filosofija, žaisti greitą krepšinį ir mesti pasitaikius vos pirmai progai.
Manau, kad atkrintamosiose varžybose jie (suomiai) L.Markkaneną labiau išnaudoja vidurio puolėjo pozicijoje, grupių etape jis dažniau žaisdavo sunkiojo krašto puolėju. Jie šiek tiek pakeitė vaidmenis, bet tai jų žaidimo stiliaus nekeičia. Tai labai pavojinga komanda“, – tęsė A.Ibrahimagičius.
Į pusfinalio rungtynes Vokietija žengia po daug jėgų ir emocijų pareikalavusio ketvirtfinalio.
Tris kėlinius prieš slovėnus atsilikę vokiečiai akistatos pabaigoje pademonstravo charakterį ir tik paskutinėmis minutėmis palaužė varžovus 99:91.
Kokias pamokas Vokietija išsineša iš šių rungtynių?
„Ketvirtfinalyje buvome per daug statiški puolime, ypač pirmajame kėlinyje. Pusfinalyje nuo pat rungtynių pradžios turėsime geriau judinti kamuolį. Manau, kad tai buvo didžiausia pamoka“, – tęsė vokiečių treneris.
Vokietijos ir Suomijos krepšinio rinktinių pusfinalis vyks penktadienį, 17 val.