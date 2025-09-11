Tapo aišku, kur naujame sezone žais M. Jamesas

Krepšininkas nebuvo patenkintas tuo, kad ekipa praėjusio sezono pabaigoje jį netikėtai dėl jo problemų restorane suspendavo. Žaidėjas pyko, kad tai buvo išviešinta ir ta bausmė buvo nepagrįsta.
Tikinama, kad 35-erių gynėjas išsprendė nesutarimus prieš naujo sezono pradžią ir liks komandoje, o jo kontraktas su ekipa galioja iki 2027 metų.
Praėjusiame sezone M. Jamesas Eurolygoje per vidutiniškai 29 minutes pelnydavo po 15,9 taško, atsikovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo po 5,8 rezultatyvaus perdavimo.
Jo vedama ekipa praėjusiame sezone pirmą kartą klubo istorijoje nužygiavo iki Eurolygos turnyro finalo.