Tiek viena, tiek ir kita rinktinė į šias rungtynes žvelgia su didžiulės motyvacijos pliūpsniu – graikai paskutinį medalį Europos čempionate iškovojo tik 2009 metais (bronza), Turkija – dar seniau (2001 metais, sidabras).
Papildomo žibalo į ugnį įpila ir asmenybių kaktomuša.
Vyriausias Turkijos rinktinės treneris – charizmatiškasis Erginas Atamanas, kuris pastaruosius metus darbuojasi Graikijoje, vadovaudamas Atėnų „Panathinaikos“ klubui.
Vienas iš graikų ekipos simbolių – gynėjas Kostas Sloukas, kuris taip pat vilki „Panathinaikos“ marškinėlius ir yra E.Atamano auklėtinis klubiniame krepšinyje.
Apskritai penktadienio pusfinalio rungtynėse per abi rinktines iš viso bus net septyni Atėnų ekipos žaidėjai (penki atstovauja Graikijai, du Turkijai).
Prieš šį mačą daugelis užsienio žiniasklaidos atstovų laukė E.Atamano komentarų apie graikišką iššūkį, tačiau atvirą treniruotę paliko nusivylę.
Ir lietuviai, ir graikai, ir kiti žurnalistai gavo žinią, kad 59-erių specialistas šį kartą bendraus tik su turkų žiniasklaida.
Vietoje jo pabendrauti neatsisakė pats praeityje E.Atamano auklėtiniu Stambulo „Anadolu Efes“ komandoje buvęs gynėjas Shane'as Larkinas.
Turkijos pilietybę turintis 32-ejų amerikietis teigė, kad pusfinalyje viską lems ne varžovų analizės, o kiti dalykai.
„Tokio tipo rungtynėse visos komandos žaidžia fiziškai. Visos komandos pažįsta žaidėjus, žino, kas kaip žais, kokius veiksmus atliks aikštėje, ypatingai po to, kai visos komandos jau sužaidė po septynerias rungtynes.
Visi jau žino, ko reikia tikėtis, tad dabar reikia išeiti ir kautis dėl kiekvieno kamuolio, atkreipti dėmesį į mažas detales, tokie dalykai ir laimi krepšinio rungtynes.
Talento turi abi komandos, kokybės turi abi komandos, viską lems maži dalykai“, – samprotavo Sh.Larkinas.
Šiame Europos čempionate jis vidutiniškai per dvikovą įmeta po 11 taškų, atlieka po 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 14,7 naudingumo balo.
Tiek jam, tiek ir kitiems Turkijos rinktinės žaidėjams penktadienį teks susidurti su neeiliniu iššūkiu – nesustabdomai šiose pirmenybėse žaidžiančiu graikų vedliu Gianniu Antetokounmpo.
Šiame čempionate per mačą jis įmeta po 30 taškų, atkovoja po 9 kamuolius ir renka net po 32 naudingumo balus.
„Esame pasiruošę šiam iššūkiui. Tai vienas iš geriausių pasaulio žaidėjų, nėra lengva jį sustabdyti, nesvarbu, kaip tu žaidi. Labai laukiu šio iššūkio. Mes bandysime sustabdyti jį, jie bandys sustabdyti mus, o dienos pabaigoje šios rungtynės bus didžiulis iššūkis abejoms komandoms“, – samprotavo Turkijos rinktinės gynėjas.
Europos krepšinio čempionate Turkija yra viena iš dviejų pusfinalį pasiekusių komandų, kuri iki šiol dar nepatyrė pralaimėjimo (Vokietija).
Turkai laimėjo visas penkerias A grupės rungtynes, o atkrintamosiose varžybose pasiekė dvi pergales – aštuntfinalyje E.Atamano auklėtiniai 85:79 įveikė Švediją, o ketvirtfinalyje 91:77 susitvarkė su Lenkija.
„Tai mums reikštų viską (patekimas į finalą). Kai čempionatas prasidėjo, nedaugelis tikėjosi, kad mes atsidursime dabartinėje padėtyje. Mums būtų naudinga patekti į finalą, kad įrodytume visiems, kad augame ir turime tiek pat kokybės, kiek ir likusi Europa.
Manau, kad esame labai motyvuoti tęsti kelionę, kurią esame pradėję“, – tęsė Sh.Larkinas.
Tiek Turkijos, tiek ir Graikijos krepšinio sirgaliai pasižymi emocijomis. Jų nesumažina ir dar nuo senovės laikus menanti abiejų valstybių priešprieša.
Ar Sh.Larkinui šių rinktinių akistata prideda papildomos motyvacijos, žinant, kad jam ne kartą teko grumtis su Graikijos klubais Eurolygoje?
„Turkijoje žaidžiau paskutinius septynerius metus, prieš Atėnų „Panathinaikos“ ir Pirėjo „Olympiakos“ kovojau atkrintamosiose varžybose, finalo ketvertuose. Tą akimirką ant parketo buvo daug elektros.
Žaidimas nacionalinėje rinktinėje prideda daugiau garbės, tad kova bus labai panaši (kaip ir svarbiausių Eurolygos rungtynių metu), gal net labiau įtempta, nes ant maškinėlių yra parašytas ne klubo, o šalies vardas“, – kalbėjo gynėjas.
Europos krepšinio čempionato pusfinalis tarp Turkijos ir Graikijos rinktinių vyks penktadienį, 21 val.
