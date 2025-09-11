Po Lietuvos mačo Turkijos strategas E. Atamanas turi prašymą teisėjams – tai G. Antetokounmpo nepatiks

„Teisėjai irgi žmonės – jie skaito ir seka naujienas apie savo darbą aikštėje. Ir visų tokių pareiškimų spaudoje tikslas yra atkreipti dėmesį į tai, kad teisėjai viską darytų atsargiau.
Penktadienį kovos dvi labai aukšto meistriškumo komandos. Tad jie turėtų priiminėti teisingus sprendimus. Tai reiškia, kad jeigu Giannis padarys pražangą, jie ją fiksuos neatsižvelgdami į jo vardą.
Kipre jis baudų mažai metė, o dabar prieš Lietuvą metė 16 baudų. Kiek žiūrėjau, vis dėlto Gianniui teisėjai turėtų fiksuoti pražangas. Ką mačiau praėjusiose rungtynėse, tai labai labai daug pražangų puolime“, – kalbėjo tituluotas turkas.
Iš viso G.Antetokounmpo per penkis mačus Europos krepšinio pirmenybėse jau metė 47 baudas, iš jų pataikė 30. Ketvirtfinalyje su Lietuvą Graikijos lyderis metė 16 baudų ir įmetė 11.
„Žinoma, Giannis rinks taškus, tad nėra šansų jį sustabdyti, kad to jis nedarytų. Bet mes ir nesikoncentruosime vien į jį, o stengsimės gintis įprastai.
Graikų treneris Vassilis Spanoulis yra ne tik geras taktikas, bet ir labai protingas žmogus. Kalbėjausi su juo daugybę kartų ir manau, kad jis iš manęs išmoko psichologinių strategijų ir dabar tai bus gera ir mūsų dvikova“, – šypsojosi turkas.
Taip pat E.Atamanas padėkojo savo šalies avialinijoms „Turkish Airlines“, kuri sureagavo į trenerio prašymus daugiau skirti kelis reisus, kad Rygoje būtų kuo daugiau ekipos sirgalių.
Teigiama, kad iš Stambulo į penktadienio rungtynes ketvirtadienį atskrido papildomai vienas lėktuvas su Turkijos aistruoliais.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėGraikijos krepšinio rinktinėErginas Atamanas
