Pusfinalio rungtynėse graikai buvo sutraiškyti Turkijos krepšininkų 68:94.
Po nesėkmės graikų rinktinės treneris V.Spanoulis stengėsi nedramatizuoti prastų rungtynių ir žvelgė į ateitį – sekmadienį komandos lauks rungtynės dėl bronzos medalių prieš Suomiją.
„Sveikinimai Turkijai, jie žaidė geriau. Mes pusfinalyje sužaidėme savo blogiausias rungtynes (čempionate). Pridarėme daug klaidų, mūsų rungtynių planas buvo visai kitoks, bet tokie dalykai nutinka visiems.
Aš didžiuojuosi savo komanda, turime koncentruotis kitoms rungtynėms, kurios mums visiems bus labai svarbios“, – kalbėjo specialistas.
Įspūdingą gynybą demonstravę turkai „išjungė“ iš rungtynių didžiausią Graikijos rinktinės žvaigždę Giannį Antetokounmpo.
30 taškų vidurkį čempionate turėjęs „Milwaukee Bucks“ krepšininkas akistatą užbaigė savo kraityje turėdamas vos 12 taškų.
Strigę gynyboje graikai taip pat nebegalėjo sulaikyti ir įspūdingo Turkijos rinktinės puolimo.
„Leidome turkams per daug taškų rinkti greitajame puolime, o mūsų koncentracijos lygis tiesiog nebuvo čia. Viskas gerai, svarbiausia, kad mes kausimės dėl medalio, jo laimėjimas būtų didžiulė pergalė mano šaliai.
Nėra nusivylimo, negalime būti nusivylę. Mes po 16 metų pertraukos grįžome į pusfinalį, o jame pralaimėjome geriau žaidusiai komandai, kuri nusipelnė pergalės. Dabar turime koncentruotis mačui dėl bronzos, nes žaisime su labai gerą žaidimą demonstruojančia Suomija“, – tęsė V.Spanoulis.
Paskutinį kartą medalius Graikijos rinktinė Europos čempionate iškovojo 2009 metais. Tąsyk ji pasidabino bronza.
Europos pirmenybių mažasis finalas tarp Graikijos ir Suomijos ekipų vyks sekmadienį, 17 val.
