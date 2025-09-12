„Žalgiris“ pasiekė pirmąją pergalę „Gloria Cup“ turnyre

Tai buvo antrasis „Žalgirio“ mačas šiame turnyre – pirmame kauniečiai 74:78 nusileido Bursos „Tofaš“.
Kitas draugiškas rungtynes „Žalgiris“ žais sekmadienį 16:30val., prieš „Anadolu Efes“ klubą.
Komandai šiose rungtynėse dar nepadėjo ką tik po Europos čempionato prisijungę Sylvainas Francisco, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis ir Laurynas Birutis. Taip pat toliau pirmenybes tęsiantis Maodo Lo bei po traumos sveikstantis Dovydas Giedraitis.
Rezultatyviausias žalgiriečių gretose buvo praėjusį sezoną Panevėžio „Lietkabeliui“ skolintas Mantas Rubštavičius, surinkęs 18 taškų (4/4 trit., 4/6 baud.) ir 15 naudingumo balų. Antroje vietoje pagal rezultatyvumą buvo klubo naujokas Dustinas Sleva (11 tšk., 4/5 dvit., 7 atk. kam.). Vienintelių žaidėjų, surinkusių dviženklį taškų skaičių, uždaro kitas „Žalgirio“ naujokas Moses Wrightas. Jo sąskaitoje – 10 taškų.
„Galatasaray“ ekipą į priekį vedį antrą sezoną komandai atstovaujantis amerikietis Jamesas Palmeris, įmetęs 15 taškų. 12 taškų pridėjo praėjusio sezono antrą pusę Šarūno Jasikevičiaus treniruojamoje Stambulo „Fenerbahce“ ir praleidęs ir su ja Eurolygos čempionu tapęs Errickas McCollumas.
Žalgiris: M.Rubštavičius 18 (1/2 dvit., 4/4 trit., 4/6 baud., 15 naud.), D.Sleva 11 (4/5 dvit., 1/2 trit., 7 atk. kam., 21 naud.), M.Wrightas 10 (4/7 dvit., 8 atk. kam.), I.Brazdeikis 9 (2/6 dvit., 1/3 trit.), A.Butkevičius 7 (3/5 dvit., 0/3 trit.), N.Williamsas-Gossas, D.Buika, D.Daubaris ir E.Ulanovas po 4, K.Mikalauskas ir N.Raupelis po 3, M.Bulanovas ir I.Štombergas taškų nepelnė.
Galtasaray: J.Palmeris 15 (4/7 dvit., 2/6 trit.), E.McCollumas 12, F.White'as 10 (5 atk. kam.).
Kauno ŽalgirisStambulo Galatasaraydraugiškos rungtynės
