Rygoje vykusiose pusfinalio rungtynėse vokiečiai 98:86 susitvarkė su istorinį pasiekimą šalies krepšinio istorijoje jau užfiksavusia Suomijos rinktine.
„Geras komandos pasirodymas, ypač puolime. Kontroliavome rungtynes, bet neįtikėtina, kokia kieta ši komanda (suomių) yra. Jei tik prarasi dėmesį, greitai būsi nubaustas taškais, gali praleisti net keturis tolimus metimus iš eilės. Esame laimingi, kad išlaikėme kontrolę mačo pabaigoje“, – po pergalės kalbėjo Vokietijos rinktinės treneris Alanas Ibrahimagičius.
Prieš kiek daugiau nei savaitę Tamperėje vykusiame grupės etapo mače Vokietijos rinktinė buvo nušlavusi Suomiją 91:61.
Pusfinalio akistatoje vokiečiai jau antrojo kėlinio metu buvo įgiję 18 taškų pranašumą ir jau atrodė, kad penktadienį Rygos areną užpildę žiūrovai išvys panašų vaizdą kaip ir pirmose komandų tarpusavio rungtynėse.
Vis dėlto Lassi Tuovi auklėtiniai neketino nuleisti rankų ir trečiajame kėlinyje stojo į lemiamą šturmą – net kelis kartus buvo sumažinę atsilikimą iki šešių taškų.
„Didžiulė pagarba suomių komandai. Kaip jie kovojo, kaip jie žaidė visas rungtynes“, – prieš varžovus galvą nulenkė ir vokietis Tristanas da Silva.
Arenos tribūnos užsikūrė, bet Vokietija nepasimetė. Į priekį vedama gynėjo Denniso Schroederio ji susigrąžino iniciatyvą ir pergalingai užbaigė rungtynes.
Pergalingose rungtynėse vokietis įmetė 26 taškus, atliko 12 rezultatyvių perdavimų ir surinko 29 naudingumo balus.
Jo į priekį vedama Vokietija į Europos krepšinio čempionato finalą sugrįžo lygiai po 20 metų pertraukos.
„Didžiulė garbė būti šios komandos dalimi. Visi esame kartu, pasitikime savimi, sekmadienį vyksime kautis, bet kartu tai ir didžiulė atsakomybė. Turime mėgautis momentu, stengtis sužaisti geriausias įmanomas rungtynes ir žiūrėsime, kaip mums pavyks“, – samprotavo Vokietijos rinktinės strategas.
Tuo metu Suomijos stovykla po pralaimėjimo per daug nosies nenukabino.
„Sveikinimai vokiečiams su patekimu į finalą. Pelnyta pergalė. Permainingos rungtynės, pradėjome gerai, bet vėliau pamatėme, kas yra geriausia komanda pasaulyje. Negalėjome sulaikyti jų atviro puolimo. Tuo pačiu metu labai didžiuojuosi komanda, kuri sugebėjo sugrįžti per kelių atakų skirtumą.
Iš šių rungtynių turime daug ko pasimokyti, bet turime pasididžiuoti šia naktimi ir ruoštis sekmadieniui“, – kalbėjo Suomijos treneris Lassi Tuovi.
Jam antrino ir nacionalinės komandos lyderis Lauri Markkanenas.
„Buvo akimirkų, kai gerai laikėmės žaidimo plano ir buvome rungtynėse, bet vėliau turėjome sumokėti už savo klaidas. Sveikinimai vokiečiams.
Komandos draugų papildomai įkvėpti nereiks (kovoje dėl bronzos). Žaidėjai bus pasiruošę. Mes buvome pralaimėję rungtynes ir anksčiau, o vėliau atsispirdavome ir tapdavome geresne komanda. Nesijaudinu, vaikinai neturėtų būti nusivylę.
Tam, kad nugalėtume Vokietiją, reikia geros dienos, šiandien ji nebuvo tokia. Kai mes paliksime šią areną, visos akys kryps į sekmadienį, pasimokysime iš klaidų, būsime alkani“, – teigė „Utah Jazz“ atsovaujantis suomis.
Europos krepšinio čempionato finale, kuris vyks sekmadienį, Vokietija susikaus su Turkijos ir Graikijos pusfinalio nugalėtojais.
Kurių varžovų labiau finale labiau norėtų vokiečiai?
„Visiškai nesvarbu prieš kurią komandą žaisime. Abi rinktinės yra puikios“, – Lrytas kalbėjo Johannesas Thiemannas.
