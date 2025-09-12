Penktadienį pilnutėlėje Rygos arenoje turkai sutriuškino Vassilio Spanoulio auklėtinius 94:68
Įspūdingą gynybą Turkijos rinktinė demonstravo jau nuo pirmųjų mačo minučių, o ryškiausia Graikijos rinktinės žvaigždė Giannis Antetokounmpo buvo supančiotas turkiškuose spąstuose.
„Pradėjome rungtynes labai agresyviai, su neįtikėtina gynyba, įgavome pasitikėjimo ir kontroliavome mačą, mūsų planas buvo stabdyti varžovų „du prieš du“ derinius ir gynyboje atakuoti Giannį dvigubinant ar net trigubinant gynybą prieš jį.
Viena yra suruošti planą, bet jį išpildyti su tokia agresija yra žaidėjų nuopelnas. Tai buvo bene geriausia gynyba, kokią esu matęs tokio lygio turnyre. Graikai turi puikią komandą, bet mes jiems neleidome žaisti puolime“, – po pergalės kalbėjo Turkijos treneris Erginas Atamanas.
Turkų puolimą išjudino vieną po kito taškus rinkęs Ercanas Osmani, o strigę graikai dar pirmoje rungtynių pusėje buvo pavaišinti 21 taško deficitu.
Jau po dviejų kėlinių apie 3 tūkstančiai Turkijos rinktinės sirgalių ėmė traukti pergalės dainas, o kur kas didesnė grupelė Graikijos aistruolių nusivylusiais žvilgsniais lydėjo dažną savo palaikomos komandos ataką.
Viso čempionato metu nesulaikomas G.Antetokounmpo pusfinalio mačą baigė savo kraityje turėdamas tik 12 taškų. Didžioji dalis jų buvo surinka jau nebelikus jokios intrigos.
Graikas krepšį atakavo vos 46 procentų taiklumu (6/13 metimai iš žaidimo).
„Tai – ne NBA. Europietiškame krepšinyje, tinkamai paruošus gynybą baudos aikštėje, nėra sunku jį sustabdyti“, – gynybos prieš Graikijos žvaigždę sėkmę aiškino Turkijos rinktinės treneris.
Tuo metu Turkiją į pergalę vedė E.Osmani.
Vos šešių taškų vidurkį praėjusiame Eurolygos sezone turėjęs turkas penktadienio mače įmetė 28 taškus ir surinko 33 naudingumo balus. Jis spindėjo ne tik darbu puolime, bet ir ginantis.
Po pergalės Turkijos rinktinės treneris juokavo, kad po tokio įspūdingo pasirodymo daugelis NBA komandų konsultuosis su E.Osmani, kaip stabdyti G.Antetokounmpo.
Turkija į Europos krepšinio čempionatą pateko po 24-erių metų pertraukos. 2001 metais vykusiose pirmenybėse dabartinio federacijos prezidento Hedo Turkoglu vedami turkai suspindo sidabru.
59-erių E.Atamanas pridūrė, kad pagrindinis komandos tikslas tik aukso medaliai.
„Įspūdinga pergalė, bet mums to negana, turime būti pasiruošę kovoti dėl titulo“, – tęsė specialistas.
Europos krepšinio čempionato finale Turkijos rinktinė susikaus su Vokietija. Šis mačas vyks sekmadienį, 21 val.
„Nugalėjome puikią komandą. Kaip ir minėjau, Graikija yra neįtikėtinos sudėties rinktinė. Dabar mano planas – gerai išmiegoti. Kaip žaisime su Vokietija nuspręsime šeštadienį, o dabar mano planas pamiegoti ir atsipalaiduoti“, – šyptelėjo į finalą Turkiją išvedęs strategas.
Finale žaisiančios Turkijos ir Vokietijos rinktinės per visą čempionatą dar nėra patyrusios nė vieno pralaimėjimo.
Plačiau apie Turkijos ir Graikijos rinktinių kovą pusfinalyje skaitykite čia.
Erginas AtamanasTurkijos vyrų krepšinio rinktinėEurobasket Tamperė Ryga
Rodyti daugiau žymių