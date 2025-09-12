Europos čempionato pusfinalis: nepralaiminti Vokietija prieš L. Markkaneną

Vokiečiai kol kas žemyno pirmenybėse žengia be pralaimėjimų, įveikę visus septynis ankstesnius savo varžovus. Tarp tokių oponentų – ir pusfinalyje sutiksiami suomiai. Vokietijos ir Suomijos dvikova B grupės rungtynėse baigėsi triuškinama pasaulio čempionų pergale – 91:61.
Vokietiją į priekį veda NBA žaidėjų duetas – Dennisas Schroederis (20,1 tšk., 3,3 atk. kam., 5,9 rez. perd., 18,9 naud.) ir Franzas Wagneris (21 tšk., 5,7 atk. kam., 3,9 rez. perd., 23,3 naud.). Jiems puikiai talkina „Monaco“ aukštaūgis Danielis Theisas (11,3 tšk., 6 atk. kam., 17,4 naud.).
Neabejotinas Suomijos lyderis yra „Utah Jazz“ puolėjas Lauri Markkanenas, renkantis po 24,7 taško, 7,9 atkovoto kamuolio ir 26 naudingumo balus per rungtynes. Tik vienas kitas žaidėjas – Mikaelis Jantunenas – vidutiniškai renka dviženklį taškų skaičių (12).
Vokietija Europos čempionate yra pirma pagal per rungtynes pelnomus taškus (101,9), tuo tarpu suomiai – penkti (87,3).
Rungtynių pradžia – 17:00 val. Susitikimą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
Suomijos vyrų krepšinio rinktinėVokietijos vyrų krepšinio rinktinėLauri Markkanenas
