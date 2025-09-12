Lrytas Premium prenumerata tik
G. Antetokounmpo prieš A. Šenguną: graikai ir turkai kovoja dėl Europos čempionato finalo Vyksta 1 kėlinys

2025 m. rugsėjo 12 d. 20:00
Lrytas.lt
Antrajame „Eurobasket 2025“ pusfinalyje susitinka Lietuvą iš kovos dėl medalių eliminavusi Graikija ir žemyno pirmenybėse iki šiol nepralaiminti Turkija.
Rygos „Xiaomi“ arenoje susirinkę žiūrovai galės išvysti dviejų aukščiausios klasės aukštaūgių dvikovą – Giannis Antetokounmpo prieš Alpereną Šenguną.
Graikų superžvaigždė G.Antetokounmpo Europos čempionate pelno po 29,8 taško – tai antras geriausias rezultatas tarp visų žaidėjų. Giannis dar prideda ir 9 atkovotus kamuolius (4-as geriausias rezultatas), o pagal naudingumo balus jį lenkia tik vienas žaidėjas – Luka Dončičius.
Tik L.Dončičius pagal naudingumo balus lenkia ir A.Šenguną, mat turkas jų renka lygiai tiek pat, kiek ir graikas – po 32.
23-ejų aukštaūgis čempionate fiksuoja dvigubo dublio vidurkį (21,6 taško ir 10,9 atkovoto kamuolio), kartu pridėdamas ir net po 7,1 rezultatyvaus perdavimo. Atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų skaičiai – antri geriausi pirmenybėse abiejose kategorijose.
Turkija pirmenybėse yra trečia pagal pelnomus taškus (90,7), kai graikai – septinti (86,1). Turkija ir Graikija yra dvi taikliausiai tritaškius čempionate metančios komandos, tai darančios atitinkamai 44,6% ir 39,1% tikslumu.
Rungtynių pradžia – 21:00 val. Susitikimą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
Graikijos krepšinio rinktinėTurkijos vyrų krepšinio rinktinėGiannis Antetokounmpo
