Rygos „Xiaomi“ arenoje susirinkę žiūrovai galės išvysti dviejų aukščiausios klasės aukštaūgių dvikovą – Giannis Antetokounmpo prieš Alpereną Šenguną.
Graikų superžvaigždė G.Antetokounmpo Europos čempionate pelno po 29,8 taško – tai antras geriausias rezultatas tarp visų žaidėjų. Giannis dar prideda ir 9 atkovotus kamuolius (4-as geriausias rezultatas), o pagal naudingumo balus jį lenkia tik vienas žaidėjas – Luka Dončičius.
Tik L.Dončičius pagal naudingumo balus lenkia ir A.Šenguną, mat turkas jų renka lygiai tiek pat, kiek ir graikas – po 32.
23-ejų aukštaūgis čempionate fiksuoja dvigubo dublio vidurkį (21,6 taško ir 10,9 atkovoto kamuolio), kartu pridėdamas ir net po 7,1 rezultatyvaus perdavimo. Atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų skaičiai – antri geriausi pirmenybėse abiejose kategorijose.
Turkija pirmenybėse yra trečia pagal pelnomus taškus (90,7), kai graikai – septinti (86,1). Turkija ir Graikija yra dvi taikliausiai tritaškius čempionate metančios komandos, tai darančios atitinkamai 44,6% ir 39,1% tikslumu.
Rungtynių pradžia – 21:00 val. Susitikimą kviečiame stebėti kartu su Lrytas:
Graikijos krepšinio rinktinėTurkijos vyrų krepšinio rinktinėGiannis Antetokounmpo
