Ilgamečiui NBA krepšininkui – smegenų auglio diagnozė

NBA pranešime teigiama, kad „Jasonas ir jo šeima dėkoja už jūsų paramą ir maldas bei prašo privatumo, nes jie skiria visą dėmesį Jasono sveikatai ir gerovei“.
J. Collinsas buvo pasirinktas 18-uoju šaukimu 2001 metų NBA naujokų biržoje ir pradėjo savo profesionalų kelią „New Jersey Nets“ komandoje, kurioje praleido septynis sezonus.
Per savo karjerą jis sužaidė 735 NBA rungtynes ir atstovavo tokioms komandoms kaip „Minnesota Timberwolves“, „Memphis Grizzlies“, „Boston Celtics“, „Atlanta Hawks“, ir „Washington Wizards“.
Vis tik krepšininkas pasižymėjo ne tik krepšinio aikštelėje. Viena svarbiausių jo karjeros akimirkų buvo po 2012–2013 metų sezone, kuomet jis atskleidė, jog yra homoseksualus.
Tuo metu J.Collinsas tapo pirmuoju aktyviu sportininku iš keturių didžiausių JAV sporto lygų (NBA, NHL, NFL ir MLB), viešai prabilusiu apie savo netradicinę orientaciją.
„Niekas anksčiau to nepadarė, todėl norėjau būti pirmasis“, – tada sakė J.Collinsas, po to sužaidęs dar vieną sezoną NBA.
„Žmonės klausia, kaip reagavo kiti žaidėjai. Paprastas atsakymas: nežinau. Esu realistas – tikiuosi geriausio, bet pasiruošęs ir blogiausiam“,– tuomet komentavo aukštaūgis.
Per savo ilgą karjerą NBA jis sužaidė 735 reguliariojo sezono ir 95 atkrintamųjų rungtynes.