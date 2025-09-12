Lauri Markkaneno į priekį vedami suomiai pirmą kartą pasiekė Senojo žemyno pirmenybių pusfinalį ir penktadienį sieks dėti pirmąjį žingsnį medalių link.
Tiesa, lengva nebus – pusfinalio kovoje Suomijai kelią pastos pasaulio čempionės vardą ginanti ir dar nė vieno pralaimėjimo turnyre neturinti Vokietija.
„Mes tiesiog ruošiamės kitoms rungtynėms. Mums šią akimirką rūpi tik tai, neslepiame, kad tai yra vienas iš mūsų tikslų (medaliai), bet dabar visas mūsų dėmesys penktadienio rungtynėms“, – prieš akistatą kalbėjo ryškiausia Suomijos žvaigždė L.Markkanenas.
„Utah Jazz“ atstovaujantis 28-erių krepšininkas šiame turnyre vidutiniškai per dvikovą įmeta po 24,7 taško, atkovoja po 7,9 kamuolio ir renka po 26 naudingumo balus.
Tamperėje (Suomija) vykusiame grupių etape suomiai jau buvo surėmę pečiais su Vokietijos rinktine.
Tąsyk mačas baigėsi triuškinama vokiečių pergale 91:61, o L.Markkaneną sustabdė gynyboje spindėjęs vokietis Isaac Bonga.
„Kai jis grįš namo, tikiuosi, kad jį kankins košmarai apie mane. Ir tikiuosi, kad kai jis sapnuos, tai sapnuos mane“, – tokią žinutę po grupių etapo varžybų L.Markkanenui pasiuntė Vokietijos rinktinės žaidėjas.
Ar šie žodžiai pridės suomiui papildomos motyvacijos?
„Mums nereikia papildomos motyvacijos. Jie gali sakyti, ką nori. Mums rūpi tik tie, kurie yra kartu mūsų rūbinėje, ir mes judame pirmyn“, – šypsojosi L.Markkanenas.
Šiose pirmenybėse Suomijos rinktinėje spindi ne tik jis.
Sirgalių simpatijas užkariavo ir „lieknojo Jėzaus“ pravardę gavęs jaunasis Miikka Muurinenas. 18-metis talentas labiausiai į save dėmesį atkreipė efektingais epizodais, kurie užkuria pirtį ne tik varžovams, bet ir užveda savo komandą.
„Jis – puikus. Jis prideda daug dinamikos mūsų gynyboje ir puolime. Jis atletiškas, įgūdžių pilnas žaidėjas – gali pataikyti tritaškius, metimus iš vidutinio nuotolio. Savo vaidmenį jis atlieka tikrai gerai, ypatingai prideda daug energijos pakildamas nuo suolo“, – į komandos draugą žvelgė „Utah Jazz“ žvaigždė.
Vieno iš žurnalistų paklausus, kiek jis semiasi įkvėpimo iš Vokietijos krepšinio legendos Dirko Nowitzkio, suomis nulenkė galvą prieš Vokietijos krepšinio legendą.
„Keletą kartų turėjau galimybę pasikalbėti su juo. Jis puikus vyrukas, buvo puikus žaidėjas. Stengiuosi savo veiksmuose padaryti kažką panašaus ką darydavo ir ji, jis vienas iš visų laikų geriausių žaidėjų, turiu sekti jo pėdomis, tai daryti nėra lengva, bet stengiuosi, kiek galiu“, – samprotavo L.Markkanenas.
Europos čempionato pusfinalis tarp Suomijos ir Vokietijos rinktinių vyks penktadienį, 17 val.
Primename, kad kitame pusfinalyje susikaus Turkijos ir Graikijos rinktinės, o abiejų akistatų eigą galėsite sekti Lrytas portale.