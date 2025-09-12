Įspūdingas L. Dončičiaus čempionatas įrašė jį į Europos pirmenybių istoriją

Tokiu rezultatyvumu iki šiol galėjo pasigirti tik legendinis graikas Nikos Galis bei Izraelio atstovas Doronas Jamchi.
Pastarasis 1987-aisiais fiksavo 31,9 taško vidurkį, o N. Galis per „EuroBasket“ istoriją pasiekė net keturis rekordinius rezultatus – 1983 metais rinko po 33 taškus, 1987 metais pelnydavo net po 37 taškus, 1989 metais – po 35,6 taško ir 1991-aisiais – po 32,4 taško per rungtynes.
Nors L. Dončičiui vos 26-eri, jo rodikliai jau įrašė jį į visų laikų čempionato rekordininkų trejetą.
Įdomu tai, kad Slovėnijos krepšinio žvaigždė gali būti ne vienintelis žaidėjas šiame čempionate, fiksuojantis 30 ar didesnį taškų vidurkį per mačą.
Giannis Antetokounmpo šiame turnyre vidutiniškai pelno po 29,8 taško, todėl realu, kad net du krepšininkai tame pačiame čempionate peržengtų simbolinę 30 taškų ribą. Toks atvejis būtų pirmasis nuo 1987-ųjų, kai du žaidėjai per tas pačias pirmenybes pasiekia 30 ar didesnį taškų vidurkį.
Beje, 2022 m. čempionate G. Antetokounmpo taip pat išsiskyrė panašiu rezultatyvumu – tuomet rinko po 29,3 taško, tad iki simbolinės 30-ies ribos pritrūko vos 0,7 taško.
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių