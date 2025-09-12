Po pusfinalio – graikų ir turkų fanų konfliktas prie Rygos arenos

Turkija net 26 taškų skirtumu 94:68 nugalėjo lietuvius ketvirtfinalyje eliminavusią Graikiją. Praėjus maždaug pusvalandžiui po finalinio švilpuko prie Rygos „Xiaomi“ arenos vaizdo įraše buvo užfiksuota, kaip tarpusavyje riejasi graikų ir turkų fanai.
Galima girdėti, kaip fanai bando vieni kitiems aiškinti tiesas angliškai, tačiau galiausiai sugrįžtama prie keiksmažodžių.
Apsaugos atstovas viso konflikto metu yra jo epicentre.
Vienas vyras, pasipuošęs „Milwaukee Bucks“ Giannio Antetokounmpo marškinėliais bando greitai pribėgti prie priešininkų komandos sirgaliaus ir užklupti jį netikėtai, tačiau yra sustabdomas.
Epizodo video:
Graikijos krepšinio rinktinėTurkijos vyrų krepšinio rinktinėkrepšinio sirgaliai
