Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Po pusfinalio – graikų ir turkų fanų konfliktas prie Rygos arenos

2025 m. rugsėjo 12 d. 23:38
Lrytas.lt
Po triuškinamai pasibaigusio antrojo Europos krepšinio čempionato pusfinalio – konfliktas tarp abiejų komandų sirgalių.
Daugiau nuotraukų (1)
Turkija net 26 taškų skirtumu 94:68 nugalėjo lietuvius ketvirtfinalyje eliminavusią Graikiją. Praėjus maždaug pusvalandžiui po finalinio švilpuko prie Rygos „Xiaomi“ arenos vaizdo įraše buvo užfiksuota, kaip tarpusavyje riejasi graikų ir turkų fanai.
Galima girdėti, kaip fanai bando vieni kitiems aiškinti tiesas angliškai, tačiau galiausiai sugrįžtama prie keiksmažodžių.
Apsaugos atstovas viso konflikto metu yra jo epicentre.
Vienas vyras, pasipuošęs „Milwaukee Bucks“ Giannio Antetokounmpo marškinėliais bando greitai pribėgti prie priešininkų komandos sirgaliaus ir užklupti jį netikėtai, tačiau yra sustabdomas.
Epizodo video:
Graikijos krepšinio rinktinėTurkijos vyrų krepšinio rinktinėkrepšinio sirgaliai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.