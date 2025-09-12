Kad ir kaip bebūtų, faktas yra vienas – 32-ejų gynėjo atstovaujama Turkijos krepšinio rinktinė šiame Europos čempionate jau pasiekė tai, ko šalis laukė daugiau nei 20 metų: žengė į Senojo žemyno pirmenybių pusfinalį.
Jame turkai paskutinį kartą svečiavosi tik 2001 metais. Tąsyk jie pasidabino sidabro medaliais.
Neabejotinas šių metų Turkijos rinktinės lyderis – NBA žvaigždė Alperenas Šengunas. Tiesa, aukštaūgis sulaukia ir rimtos paramos gynėjų grandyje.
Joje spindi Stambulo „Anadolu Efes“ atstovaujantis Turkijos pilietybę turintis Sh.Larkinas.
Gynėjas šiame čempionate vidutiniškai per dvikovą įmeta po 11 taškų, atlieka po 4,6 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 14,7 naudingumo balo.
Penktadienį vyksiančiose pusfinalio rungtynėse krepšininko atstovaujama Turkija susikaus su Graikijos rinktine.
Prieš šį mačą Sh.Larkino buvo paklausta, kodėl jam nepavyko užsikabinti už NBA svajonės. Išgirdęs šį klausimą krepšininkas nusprendė paatvirauti.
„NBA viskas yra pagal tinkamą situaciją, turi atsidurti tinkamu metu tinkamoje vietoj. Turėjau progą sugrįžti ten, bet atradau savo naujuosius namus „Anadolu Efes“ klube.
Tam, kad išvažiuočiau (į NBA), reikėtų kažko ypatingo, dabar esu labai laimingas skaičiuodamas jau septintus metus čia (Turkijoje)“, – samprotavo Sh.Larkinas.
Jis taip pat sulaukė klausimo, ar atsiradus galimybei jis kažką keistų savo gyvenime?
„Tiesiog bandyčiau labiau džiaugtis. Jaunystėje nuolat spausdavau save, uždėdavau atsakomybes... Paskui atsirado čiurnos lūžis... Aš turėjau mėgautis krepšiniu, o ant savęs uždėjau per daug atsakomybių“, – atviravo Sh.Larkinas.
„Tokio tipo rungtynėse visos komandos žaidžia fiziškai. Visos komandos pažįsta žaidėjus, žino, kas kaip žais, kokius veiksmus atliks aikštėje, ypatingai po to, kai visos komandos jau sužaidė po septynerias rungtynes.
Visi jau žino, ko reikia tikėtis, tad dabar reikia išeiti ir kautis dėl kiekvieno kamuolio, atkreipti dėmesį į mažas detales, tokie dalykai ir laimi krepšinio rungtynes.
Talento turi abi komandos, kokybės turi abi komandos, viską lems maži dalykai“, – kalbėjo Turkijos rinktinės gynėjas.
Turkijos ir Graikijos ekipų pusfinalio mačas vyks 21 val.
Primename, kad kitame Europos čempionato pusfinalyje ietis surems Vokietijos ir Suomijos rinktinės. Abiejų pusfinalių eigą galėsite sekti Lrytas portale.
